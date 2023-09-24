https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1081355219.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T18:19+0000
2023-09-24T18:19+0000
2023-09-24T18:19+0000
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 20.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة كورسك".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 24 سبتمبر 2023، حوالي الساعة 14:40 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-1081345977.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك.
وذكرت الوزارة في بيان: "في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 20.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة كورسك".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في 24 سبتمبر 2023، حوالي الساعة 14:40 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.