https://sputnikarabic.ae/20230924/الرئيس-الصربي-يعلن-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-خلال-اشتباكات-مع-شرطة-كوسوفو-1081355617.html
الرئيس الصربي يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين خلال اشتباكات مع شرطة كوسوفو
الرئيس الصربي يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين خلال اشتباكات مع شرطة كوسوفو
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة مواطنين من صرب كوسوفو وإصابة 2 آخرين في اشتباكات مع الشرطة شمالي كوسوفو. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T19:17+0000
2023-09-24T19:17+0000
2023-09-24T19:17+0000
العالم
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وقال فوتشيتش، في خطاب للمواطنين: "في غضون ساعة وعشرين دقيقة فقط، وفقًا لتقديراتنا، تم تطويق عشرات الصرب بالكامل، ومن الواضح أن هذا تم بالتعاون مع القوات الدولية، لوجستيًا وبكل الطرق، وبعد التطويق، تعرضوا لهجوم وحشي".وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا، قُتل ثلاثة صرب من كوسوفو وأصيب اثنان آخران".وأوضح أنه لا يؤيد قتل شرطي من كوسوفو، لكنه أشار إلى أن "الإرهاب المستمر في بريشتينا يدفع صرب كوسوفو في شمال المنطقة إلى الاشتباكات المفتوحة".ودعا الرئيس الصربي لاجتماع لمجلس الأمن الوطني بعد مقتل مواطنين صرب في كوسوفو، فيما لم يستبعد اتخاذ إجراءات.
https://sputnikarabic.ae/20230603/رئيس-صربيا-الغرب-يعلم-أن-كوسوفو-هي-سبب-التصعيد-الأخير-1077695364.html
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العالم
الرئيس الصربي يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين خلال اشتباكات مع شرطة كوسوفو
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة مواطنين من صرب كوسوفو وإصابة 2 آخرين في اشتباكات مع الشرطة شمالي كوسوفو.
وقال فوتشيتش، في خطاب للمواطنين: "في غضون ساعة وعشرين دقيقة فقط، وفقًا لتقديراتنا، تم تطويق عشرات الصرب بالكامل، ومن الواضح أن هذا تم بالتعاون مع القوات الدولية، لوجستيًا وبكل الطرق، وبعد التطويق، تعرضوا لهجوم وحشي".
وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا، قُتل ثلاثة صرب من كوسوفو وأصيب اثنان آخران".
وأوضح أنه لا يؤيد قتل شرطي من كوسوفو، لكنه أشار إلى أن "الإرهاب المستمر في بريشتينا يدفع صرب كوسوفو في شمال المنطقة إلى الاشتباكات المفتوحة".
ودعا الرئيس الصربي لاجتماع لمجلس الأمن الوطني بعد مقتل مواطنين صرب في كوسوفو، فيما لم يستبعد اتخاذ إجراءات.