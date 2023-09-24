عربي
https://sputnikarabic.ae/20230924/الرئيس-الصربي-يعلن-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-خلال-اشتباكات-مع-شرطة-كوسوفو-1081355617.html
الرئيس الصربي يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين خلال اشتباكات مع شرطة كوسوفو
الرئيس الصربي يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين خلال اشتباكات مع شرطة كوسوفو
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة مواطنين من صرب كوسوفو وإصابة 2 آخرين في اشتباكات مع الشرطة شمالي كوسوفو. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T19:17+0000
2023-09-24T19:17+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1e/1077571409_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_5fcd8ea1a29804291716b0d7fcbc9aa0.jpg
وقال فوتشيتش، في خطاب للمواطنين: "في غضون ساعة وعشرين دقيقة فقط، وفقًا لتقديراتنا، تم تطويق عشرات الصرب بالكامل، ومن الواضح أن هذا تم بالتعاون مع القوات الدولية، لوجستيًا وبكل الطرق، وبعد التطويق، تعرضوا لهجوم وحشي".وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا، قُتل ثلاثة صرب من كوسوفو وأصيب اثنان آخران".وأوضح أنه لا يؤيد قتل شرطي من كوسوفو، لكنه أشار إلى أن "الإرهاب المستمر في بريشتينا يدفع صرب كوسوفو في شمال المنطقة إلى الاشتباكات المفتوحة".ودعا الرئيس الصربي لاجتماع لمجلس الأمن الوطني بعد مقتل مواطنين صرب في كوسوفو، فيما لم يستبعد اتخاذ إجراءات.
https://sputnikarabic.ae/20230603/رئيس-صربيا-الغرب-يعلم-أن-كوسوفو-هي-سبب-التصعيد-الأخير-1077695364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1e/1077571409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aceeabda927a68fb0174f635ee885db1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الرئيس الصربي يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين خلال اشتباكات مع شرطة كوسوفو

19:17 GMT 24.09.2023
© AFP 2023اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، زفيكان
اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، زفيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة مواطنين من صرب كوسوفو وإصابة 2 آخرين في اشتباكات مع الشرطة شمالي كوسوفو.
وقال فوتشيتش، في خطاب للمواطنين: "في غضون ساعة وعشرين دقيقة فقط، وفقًا لتقديراتنا، تم تطويق عشرات الصرب بالكامل، ومن الواضح أن هذا تم بالتعاون مع القوات الدولية، لوجستيًا وبكل الطرق، وبعد التطويق، تعرضوا لهجوم وحشي".
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
رئيس صربيا: الغرب يعلم أن كوسوفو هي سبب التصعيد الأخير
3 يونيو, 07:36 GMT
وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا، قُتل ثلاثة صرب من كوسوفو وأصيب اثنان آخران".
وأوضح أنه لا يؤيد قتل شرطي من كوسوفو، لكنه أشار إلى أن "الإرهاب المستمر في بريشتينا يدفع صرب كوسوفو في شمال المنطقة إلى الاشتباكات المفتوحة".
ودعا الرئيس الصربي لاجتماع لمجلس الأمن الوطني بعد مقتل مواطنين صرب في كوسوفو، فيما لم يستبعد اتخاذ إجراءات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала