https://sputnikarabic.ae/20230924/حادث-مروع-كاد-يودي-بحياة-نجم-مانشستر-يونايتد-وتحطم-سيارته-الفاخرة-فيديو-1081345787.html
حادث مروع كاد يودي بحياة نجم مانشستر يونايتد وتحطم سيارته الفاخرة... فيديو
حادث مروع كاد يودي بحياة نجم مانشستر يونايتد وتحطم سيارته الفاخرة... فيديو
نجا نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بأعجوبة، بعد تعرضه لحادث سير مروع وقع بعد مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T12:35+0000
2023-09-24T12:35+0000
2023-09-24T12:35+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
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وخرج النجم من سيارته التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني من دون إصابات، بعد تحطمها على خلفية اصطدامها بجزيرة مرورية، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته للمكان.وتداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحادث تظهر فيه سيارة النجم وهي محطمة بالكامل من الجانب الخلفي الأيسر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
حادث مروع كاد يودي بحياة نجم مانشستر يونايتد وتحطم سيارته الفاخرة... فيديو
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نجا نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بأعجوبة، بعد تعرضه لحادث سير مروع وقع بعد مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.
وخرج النجم من سيارته التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني من دون إصابات، بعد تحطمها على خلفية اصطدامها بجزيرة مرورية، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته للمكان.
وتسبب الحادث بتوقف حركة المرور في الشارع الذي أغلقته سيارات الشرطة وعناصر التحقيق.
وتداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحادث تظهر فيه سيارة النجم وهي محطمة بالكامل من الجانب الخلفي الأيسر.