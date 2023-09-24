https://sputnikarabic.ae/20230924/سحابة-مظلمة-ضخمة-تجتاح-مدينة-برازيلية-فيديو-1081342316.html
سحابة مظلمة ضخمة تجتاح مدينة برازيلية... فيديو
سحابة مظلمة ضخمة تجتاح مدينة برازيلية... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة مخيفة مذهلة الحجم، تتحرك عبر السماء في جنوب البرازيل، أمس السبت. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T11:15+0000
2023-09-24T11:15+0000
2023-09-24T11:15+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار البرازيل
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081342145_0:99:1971:1208_1920x0_80_0_0_08d1a754fdf27946dbf4872c21a32ac2.jpg
وتم عرض حركة السحابة الضخمة بطريقة الحركة السريعة، وتم رصدها في مدينة كاكسياس دو سول في البرازيل.وتُعرف هذه السحابة في علم الأرصاد الجوية باسم "سحابة الرف"، وهي عبارة عن تشكيل سحابي واسع النطاق على شكل موجة يسبق عادة العواصف، وتتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وفقا لقناة "جي 1" البرازيلية.وتوضح عالمة الأرصاد الجوية البرازيلية، ألانا غابرييلي، لقناة "جي 1": "تتشكل السحابة عادة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة على الأرض وتواجه طبقة من الهواء البارد، كما أنها مفضلة بالرياح القوية التي تعمل في الطبقات الأولى من الغلاف الجوي".وأضافت أن "هذه السحب "الرف" تتشكل عندما يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار، إذ يرتفع الهواء الدافئ فوق طبقة من الهواء البارد، وتتكثف السحابة سريعا، مما يخلق تأثيرا جميلا بقدر ما هو مخيف".
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081342145_125:0:1877:1314_1920x0_80_0_0_34fb798a8239a0aec2abeeaba1c4a383.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الأخبار, العالم
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الأخبار, العالم
سحابة مظلمة ضخمة تجتاح مدينة برازيلية... فيديو
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة مخيفة مذهلة الحجم، تتحرك عبر السماء في جنوب البرازيل، أمس السبت.
وتم عرض حركة السحابة الضخمة بطريقة الحركة السريعة، وتم رصدها في مدينة كاكسياس دو سول في البرازيل.
وتُعرف هذه السحابة في علم الأرصاد الجوية باسم "سحابة الرف"، وهي عبارة عن تشكيل سحابي واسع النطاق على شكل موجة يسبق عادة العواصف، وتتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وفقا لقناة
"جي 1" البرازيلية.
وتوضح عالمة الأرصاد الجوية البرازيلية، ألانا غابرييلي، لقناة "جي 1": "تتشكل السحابة عادة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة على الأرض وتواجه طبقة من الهواء البارد، كما أنها مفضلة بالرياح القوية التي تعمل في الطبقات الأولى من الغلاف الجوي".
وأضافت أن "هذه السحب "الرف" تتشكل عندما يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار، إذ يرتفع الهواء الدافئ فوق طبقة من الهواء البارد، وتتكثف السحابة سريعا، مما يخلق تأثيرا جميلا بقدر ما هو مخيف".