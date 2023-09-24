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https://sputnikarabic.ae/20230924/سحابة-مظلمة-ضخمة-تجتاح-مدينة-برازيلية-فيديو-1081342316.html
سحابة مظلمة ضخمة تجتاح مدينة برازيلية... فيديو
سحابة مظلمة ضخمة تجتاح مدينة برازيلية... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة مخيفة مذهلة الحجم، تتحرك عبر السماء في ‏جنوب البرازيل، أمس السبت.‏ 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T11:15+0000
2023-09-24T11:15+0000
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وتم عرض حركة السحابة الضخمة بطريقة الحركة السريعة، وتم رصدها في مدينة كاكسياس دو سول في البرازيل.وتُعرف هذه السحابة في علم الأرصاد الجوية باسم "سحابة الرف"، وهي عبارة عن تشكيل سحابي واسع النطاق على شكل موجة يسبق عادة العواصف، وتتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وفقا لقناة "جي 1" البرازيلية.وتوضح عالمة الأرصاد الجوية البرازيلية، ألانا غابرييلي، لقناة "جي 1": "تتشكل السحابة عادة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة على الأرض وتواجه طبقة من الهواء البارد، كما أنها مفضلة بالرياح القوية التي تعمل في الطبقات الأولى من الغلاف الجوي".وأضافت أن "هذه السحب "الرف" تتشكل عندما يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار، إذ يرتفع الهواء الدافئ فوق طبقة من الهواء البارد، وتتكثف السحابة سريعا، مما يخلق تأثيرا جميلا بقدر ما هو مخيف".
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الأخبار, العالم
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , الأخبار, العالم

سحابة مظلمة ضخمة تجتاح مدينة برازيلية... فيديو

11:15 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / NHAC NGUYENسحب مظلمة
سحب مظلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
سحب مظلمة
© AFP 2023 / NHAC NGUYEN
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة مخيفة مذهلة الحجم، تتحرك عبر السماء في ‏جنوب البرازيل، أمس السبت.‏
وتم عرض حركة السحابة الضخمة بطريقة الحركة السريعة، وتم رصدها في مدينة كاكسياس دو سول في البرازيل.
وتُعرف هذه السحابة في علم الأرصاد الجوية باسم "سحابة الرف"، وهي عبارة عن تشكيل سحابي واسع النطاق على شكل موجة يسبق عادة العواصف، وتتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وفقا لقناة "جي 1" البرازيلية.
وتوضح عالمة الأرصاد الجوية البرازيلية، ألانا غابرييلي، لقناة "جي 1": "تتشكل السحابة عادة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة على الأرض وتواجه طبقة من الهواء البارد، كما أنها مفضلة بالرياح القوية التي تعمل في الطبقات الأولى من الغلاف الجوي".
وأضافت أن "هذه السحب "الرف" تتشكل عندما يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار، إذ يرتفع الهواء الدافئ فوق طبقة من الهواء البارد، وتتكثف السحابة سريعا، مما يخلق تأثيرا جميلا بقدر ما هو مخيف".
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