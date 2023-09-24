https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، من أن دبابات "أبرامز"، التي من المقرر أن تسلمها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أنها وعلى شاكلة... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T06:08+0000
2023-09-24T06:08+0000
2023-09-24T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال بودانوف: "إذا تم نشر الدبابات الأمريكية على الخطوط الأمامية وفي اشتباك مباشر، فلن تعيش طويلا في ساحة المعركة"، مؤكدا على أنه "يجب تخصيصها لاختراقات محددة للغاية، فهي ذات فائدة محدودة".وتأتي المخاوف المتعلقة بقدرة بقاء دبابات أبرامز على قيد الحياة بعد تدمير سابقاتها "ليوبارد" و"تشالنجر"، إذ تم سحب كلا الفئتين مباشرة من مخزونات الدول التي تشغلهما.كانت الولايات المتحدة مترددة بشكل ملحوظ في البداية في تصدير دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، مع توقع حدوث خسائر فادحة من المحتمل أن تلحق ضررًا خطيرًا بسمعة هذه الفئة، في وقت لم يتم فيه تطوير تصميمات دبابات أكثر قدرة في العالم الغربي.وتكبدت مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" خسائر فادحة في مسرح العمليات، وبحسب التقديرات، تم تحييد أكثر من 80 منها، حتى بواسطة الأسلحة الروسية الخفيفة المضادة للدبابات، مثل صواريخ كورنيت المحمولة، والتي أثبتت قدرتها على تحييد "تشالنجر 2" أفضل دبابة غربية في أوكرانيا.ومن المتوقع أن تكون الأسلحة مثل طائرات لانسيت من دون طيار، وطائرات الهليكوبتر التي تطلق صواريخ مضادة للدروع، قادرة على اختراق المركبات.
https://sputnikarabic.ae/20230924/مزودة-بصواريخ-فرط-صوتية-الأدميرال-غورشكوف-تصل-إلى-سيفيرومورسك-فيديو-1081335483.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
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حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، من أن دبابات "أبرامز"، التي من المقرر أن تسلمها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أنها وعلى شاكلة سابقاتها ليوبارد وتشالنجر، لن تصمد في القتال، إلا إذا استُخدمت في عمليات محددة.
وقال بودانوف: "إذا تم نشر الدبابات الأمريكية على الخطوط الأمامية وفي اشتباك مباشر، فلن تعيش طويلا في ساحة المعركة"، مؤكدا على أنه "يجب تخصيصها لاختراقات محددة للغاية، فهي ذات فائدة محدودة".
ونوّه بودانوف بخطورة استخدام القوات الروسية للمدفعية والألغام على نطاق واسع، قائلا: "قلل من إمكانية استخدام المعدات المدرعة في جميع الاتجاهات الرئيسية تقريبًا إلى الحد الأدنى".
وتأتي المخاوف المتعلقة بقدرة بقاء دبابات أبرامز على قيد الحياة بعد تدمير سابقاتها "ليوبارد" و"تشالنجر"،
إذ تم سحب كلا الفئتين مباشرة من مخزونات الدول التي تشغلهما.
لقد أثبتت دبابات "أبرامز إم1" في الماضي، أنها عرضة للتدمير بسهولة، حتى بواسطة الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، وعلى الأخص في العراق، حيث حصل الجيش العراقي على مدرعات من فئتها بعد الغزو الأمريكي في مطلع القرن الحادي والعشرين.
كانت الولايات المتحدة مترددة بشكل ملحوظ في البداية في تصدير دبابات أبرامز إلى أوكرانيا
، مع توقع حدوث خسائر فادحة من المحتمل أن تلحق ضررًا خطيرًا بسمعة هذه الفئة، في وقت لم يتم فيه تطوير تصميمات دبابات أكثر قدرة في العالم الغربي.
وتكبدت مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" خسائر فادحة في مسرح العمليات، وبحسب التقديرات، تم تحييد أكثر من 80 منها، حتى بواسطة الأسلحة الروسية الخفيفة المضادة للدبابات، مثل صواريخ كورنيت المحمولة، والتي أثبتت قدرتها على تحييد "تشالنجر 2" أفضل دبابة غربية في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون الأسلحة مثل طائرات لانسيت من دون طيار، وطائرات الهليكوبتر التي تطلق صواريخ مضادة للدروع، قادرة على اختراق المركبات.