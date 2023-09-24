https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html

على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"

على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، من أن دبابات "أبرامز"، التي من المقرر أن تسلمها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أنها وعلى شاكلة... 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T06:08+0000

2023-09-24T06:08+0000

2023-09-24T06:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وقال بودانوف: "إذا تم نشر الدبابات الأمريكية على الخطوط الأمامية وفي اشتباك مباشر، فلن تعيش طويلا في ساحة المعركة"، مؤكدا على أنه "يجب تخصيصها لاختراقات محددة للغاية، فهي ذات فائدة محدودة".وتأتي المخاوف المتعلقة بقدرة بقاء دبابات أبرامز على قيد الحياة بعد تدمير سابقاتها "ليوبارد" و"تشالنجر"، إذ تم سحب كلا الفئتين مباشرة من مخزونات الدول التي تشغلهما.كانت الولايات المتحدة مترددة بشكل ملحوظ في البداية في تصدير دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، مع توقع حدوث خسائر فادحة من المحتمل أن تلحق ضررًا خطيرًا بسمعة هذه الفئة، في وقت لم يتم فيه تطوير تصميمات دبابات أكثر قدرة في العالم الغربي.وتكبدت مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" خسائر فادحة في مسرح العمليات، وبحسب التقديرات، تم تحييد أكثر من 80 منها، حتى بواسطة الأسلحة الروسية الخفيفة المضادة للدبابات، مثل صواريخ كورنيت المحمولة، والتي أثبتت قدرتها على تحييد "تشالنجر 2" أفضل دبابة غربية في أوكرانيا.ومن المتوقع أن تكون الأسلحة مثل طائرات لانسيت من دون طيار، وطائرات الهليكوبتر التي تطلق صواريخ مضادة للدروع، قادرة على اختراق المركبات.

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العالم, روسيا, رصد عسكري