https://sputnikarabic.ae/20230925/إدانات-عربية-لتمزيق-حركة-متطرفة-في-هولندا-نسخة-من-المصحف-1081358003.html
إدانات عربية لتمزيق حركة متطرفة في هولندا نسخة من المصحف
إدانات عربية لتمزيق حركة متطرفة في هولندا نسخة من المصحف
أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T02:31+0000
2023-09-25T02:31+0000
2023-09-25T02:31+0000
القرآن الكريم
حرق
العالم العربي
لاهاي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081338968_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b397c7ee4d115ed72ecc9ae77c51bd70.jpg
وجددت وزارة الخارجية، رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات.واعتبرت الخارجية السعودية، أن هذه الأفعال تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".الأردن تؤكد أنها أفعال غير مسؤولةدانت الحكومة الأردنية تمزيق حركة متطرفة في هولندا نسخةً من المصحف الشريف، أمام عدد من السفارات في لاهاي.بدوره، استنكر البرلمان العربي تلك الأفعال. مشدداً على رفضه التام لهذه الأفعال غير المسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.وطالب البرلمان العربي، في بيان له اليوم، بضرورة إصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف، مؤكداً أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، هذه التصرفات عدوانية واستفزازية. داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه الأفعال، حيث إن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف، حسب قوله.وشدد على ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الدنمارك-خطط-لحظر-حرق-القرآن-والسجن-عامين-للمخالفين-1080414825.html
لاهاي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081338968_85:0:981:672_1920x0_80_0_0_a548b16db2067475e4094745dd06dd70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القرآن الكريم, حرق, العالم العربي, لاهاي
القرآن الكريم, حرق, العالم العربي, لاهاي
إدانات عربية لتمزيق حركة متطرفة في هولندا نسخة من المصحف
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في هولندا.
وجددت وزارة الخارجية، رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة
التي لا يمكن قبولها بأي مبررات.
واعتبرت الخارجية السعودية، أن هذه الأفعال تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
الأردن تؤكد أنها أفعال غير مسؤولة
دانت الحكومة الأردنية تمزيق حركة متطرفة في هولندا نسخةً من المصحف الشريف، أمام عدد من السفارات في لاهاي.
وأكدت "الخارجية الأردنية"، رفض عمّان لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين حول العالم.
بدوره، استنكر البرلمان العربي تلك الأفعال. مشدداً على رفضه التام لهذه الأفعال غير المسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وطالب البرلمان العربي، في بيان له اليوم، بضرورة إصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف، مؤكداً أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، هذه التصرفات عدوانية واستفزازية. داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه الأفعال، حيث إن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف، حسب قوله.
وشدد على ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.