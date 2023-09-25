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https://sputnikarabic.ae/20230925/البيت-الأبيض-ليس-لدينا-إعلانات-بشأن-توفير-صواريخ-أتاكمز-بعيدة-المدى-لأوكرانيا-1081400355.html
البيت الأبيض: ليس لدينا إعلانات بشأن توفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى لأوكرانيا
البيت الأبيض: ليس لدينا إعلانات بشأن توفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى لأوكرانيا
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن البيت الأبيض ليس لديه إعلانات في هذا الوقت فيما يتعلق بتوفير أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T23:32+0000
2023-09-25T23:32+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن أخبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة سترسل عددًا صغيرًا من أنظمة أتاكمز إلى أوكرانيا.ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي تأكيد التقارير لـ "سبوتنيك".والخميس الماضي، في مؤتمر صحفي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن "بايدن قرر في النهاية عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة "ATACMS"، لكن هذا ممكن في المستقبل"."أتاكمز" - هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب، بما في ذلك "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أمريكا-تخطط-لإرسال-مجموعة-صغيرة-من-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1081300530.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: ليس لدينا إعلانات بشأن توفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى لأوكرانيا

23:32 GMT 25.09.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن البيت الأبيض ليس لديه إعلانات في هذا الوقت فيما يتعلق بتوفير أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى "أتاكمز" لأوكرانيا.
وقال كيربي لوسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، "ليس لدي إعلانات بشأن أنظمة أتاكمز".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن أخبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة سترسل عددًا صغيرًا من أنظمة أتاكمز إلى أوكرانيا.
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي تأكيد التقارير لـ "سبوتنيك".
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
وسائل إعلام: أمريكا تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
22 سبتمبر, 16:08 GMT
والخميس الماضي، في مؤتمر صحفي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن "بايدن قرر في النهاية عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة "ATACMS"، لكن هذا ممكن في المستقبل".
"أتاكمز" - هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب، بما في ذلك "هيمارس".
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