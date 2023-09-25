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https://sputnikarabic.ae/20230925/الرئيس-السوري-العالم-يتطلع-ليصبح-اليوان-عملة-دولية-1081360238.html
الرئيس السوري: العالم يتطلع ليصبح اليوان عملة دولية
الرئيس السوري: العالم يتطلع ليصبح اليوان عملة دولية
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، على اتباع سياسة "التوجه شرقا" خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T06:24+0000
2023-09-25T06:24+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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ونقلت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر قناتها على "تلغرام"، عن الرئيس السوري قوله: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بالتوجه شرقًا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لسوريا".وأشار الرئيس الأسد إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل".واعتبر الأسد أن "العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي، وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق".وشكر الرئيس الأسد الحكومة الصينية على دعمها سوريا في حربها على الإرهاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال. واعتبر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن "الحقائق أثبتت أن سوريا والصين صديقتان، وأن العالم اليوم بعيد كل البعد عن الأمن والاستقرار، وفي هذه المرحلة الحاسمة نحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون بما يصون المصلحة المشتركة للصين وسوريا، مؤكدا الدعم المستمر لسوريا بما يحقق التنمية المشتركة بين البلدين".وقال إن "التنمية في سورية تواجه العقوبات والحصار، ولذلك فإن الصين حريصة على انتهاز فرصة إعلان إقامة العلاقات الاستراتيجية خلال لقاء الرئيسين الأسد وشي جين بينغ، لتقديم الدعم لسوريا وتحول المزايا الجغرافية السورية إلى فرص تنموية وتقديم الدعم في إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار"، معلنًا ترحيب الصين بسوريا شريكًا في مبادرة الحزام والطريق.
https://sputnikarabic.ae/20230923/مشهد-للأسد-وعقيلته-في-الصين-يثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1081311023.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الرئيس السوري: العالم يتطلع ليصبح اليوان عملة دولية

06:24 GMT 25.09.2023
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السوريةالرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ
الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، على اتباع سياسة "التوجه شرقا" خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ.
ونقلت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر قناتها على "تلغرام"، عن الرئيس السوري قوله: "نحن اليوم أكثر تمسكًا بالتوجه شرقًا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لسوريا".
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل".
واعتبر الأسد أن "العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي، وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق".

معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية "اليوان" إلى عملة دولية، لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.

صور متداولة للرئيس السوري بشار الاسد وعقيلته خلال زيارة الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
مشهد للأسد وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعا... فيديو
23 سبتمبر, 08:43 GMT
وشكر الرئيس الأسد الحكومة الصينية على دعمها سوريا في حربها على الإرهاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.
واعتبر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن "الحقائق أثبتت أن سوريا والصين صديقتان، وأن العالم اليوم بعيد كل البعد عن الأمن والاستقرار، وفي هذه المرحلة الحاسمة نحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون بما يصون المصلحة المشتركة للصين وسوريا، مؤكدا الدعم المستمر لسوريا بما يحقق التنمية المشتركة بين البلدين".
وقال إن "التنمية في سورية تواجه العقوبات والحصار، ولذلك فإن الصين حريصة على انتهاز فرصة إعلان إقامة العلاقات الاستراتيجية خلال لقاء الرئيسين الأسد وشي جين بينغ، لتقديم الدعم لسوريا وتحول المزايا الجغرافية السورية إلى فرص تنموية وتقديم الدعم في إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار"، معلنًا ترحيب الصين بسوريا شريكًا في مبادرة الحزام والطريق.
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