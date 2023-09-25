https://sputnikarabic.ae/20230925/الكرملين-يعرب-عن-غضبه-من-تكريم-شخصية-نازية-أوكرانية-في-كندا-1081377979.html

الكرملين يعرب عن غضبه من تكريم شخصية نازية أوكرانية في كندا

الكرملين يعرب عن غضبه من تكريم شخصية نازية أوكرانية في كندا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T10:42+0000

2023-09-25T10:42+0000

2023-09-25T10:42+0000

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "مثل هذا الموقف قذر تجاه الذاكرة، ويجب أن نحافظ على الذاكرة فيما يتعلق بالنازيين، وبغض النظر عن أعمارهم، لا يوجد قانون يسقط هذه الجرائم بالتقادم، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا التصرف أمر شائن، إنه عار".وأضاف السكرتير الصحفي أيضًا أن "الدول الغربية قامت بالفعل بتربية جيل شاب لا يعرف تاريخ الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يسبب مظاهر جديدة للفاشية".وأضاف بيسكوف: "والآن نرى كيف تحاول عمليًا الوقوف على قدميها (النازية) في وسط أوروبا، وفي أوكرانيا، حيث نخوض معها (النازية) صراعًا مصيريًا".صرح السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، اليوم الاثنين، بأنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحا بشأن دعوة وتكريم عنصر قومي أوكراني سابق في وحدات "إس إس" النازية الألمانية، داخل مجلس العموم الكندي.وقال ستيبانوف في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "السفارة ستتخذ الخطوات الرسمية المناسبة، وسنطلب بالطبع توضيحا من الحكومة الكندية".وأضاف ستيبانوف أنه سيتم إرسال مذكرات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، مع رسائل شخصية مرفقة إلى وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ورئيس الوزراء جاستن ترودو.

https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html

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روسيا, الكرملين