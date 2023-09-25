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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230925/الهلال-الأحمر-الليبي-يواصل-عمليات-الإغاثة-وتقديم-المساعدات-الإنسانية-لنازحي-وسكان-درنة-1081397167.html
الهلال الأحمر الليبي يواصل عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في درنة... صور
الهلال الأحمر الليبي يواصل عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في درنة... صور
رصدت عدسة "سبوتنيك" عددا من مراكز توزيع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة درنة شرقي ليبيا. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T18:58+0000
2023-09-25T19:05+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وفي هذا الجانب، حدثنا أحمد الهدل، مدير مركز توزيع الإغاثة التابع للهلال الأحمر بالساحل في مدينة درنة، وقال إن "العمل انطلق منذ فجر اليوم الأول للكارثة التي اجتاحت مدينة درنة، وتم تقسيم العمل على شكل فرقتين فرقة معنية بانتشال الجثث وفرقة معنية بالإغاثة".وأضاف أن "الهلال الأحمر فرع طبرق، افتتح فرعين للتوزيع الأول في مدينة درنة في حي باب طبرق، والثاني في الساحل الشرقي في المدينة".وتابع: "المراكز تعمل بمثابة حلقة وصل بين قوافل الإغاثة والمواطنين، وتعمل على تذليل الصعاب أمام المواطنين سواء العالقين أو النازحين من الأحياء المنكوبة، أو المقيمين بالمدينة".وأشار إلى أن "العمل مستمر من هذا المركز على توفير المؤن والأدوية وما يحتاجه المواطن من مستلزمات شخصية وأثاث وخلافه لتسهيل عملية الحياة".وتتواصل أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبية، بعد الدمار الذي ‏ألحقه إعصار "دانيال" المدمر.‏وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أعمال هدم المنازل المنهارة في وسط المدينة مستمرة، وأن الحركة الطبيعية تعود في بعض المناطق البعيدة عن المناطق المتضررة، كما تشهد مدينة درنة الليبية، عمليات تعقيم وتنظيف للمناطق المتضررة، من قبل بعض الشركات المحلية.وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان نقلا عن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3845 ضحية، حتى أمس الأحد، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230925/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-سنحقق-مع-أكبر-عدد-من-المسؤولين-بشأن-كارثة-درنة-1081395503.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/مسؤول-لـ-سبوتنيك-القطاع-المصرفي-يعود-للعمل-في-درنة-1081333682.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

الهلال الأحمر الليبي يواصل عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في درنة... صور

18:58 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 19:05 GMT 25.09.2023)
© Sputnik . Maher al-shaeriاستمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة
استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Maher al-shaeri
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حصري
رصدت عدسة "سبوتنيك" عددا من مراكز توزيع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة درنة شرقي ليبيا.
وفي هذا الجانب، حدثنا أحمد الهدل، مدير مركز توزيع الإغاثة التابع للهلال الأحمر بالساحل في مدينة درنة، وقال إن "العمل انطلق منذ فجر اليوم الأول للكارثة التي اجتاحت مدينة درنة، وتم تقسيم العمل على شكل فرقتين فرقة معنية بانتشال الجثث وفرقة معنية بالإغاثة".
وأضاف أن "الهلال الأحمر فرع طبرق، افتتح فرعين للتوزيع الأول في مدينة درنة في حي باب طبرق، والثاني في الساحل الشرقي في المدينة".
استمرار أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبة بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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وتابع: "المراكز تعمل بمثابة حلقة وصل بين قوافل الإغاثة والمواطنين، وتعمل على تذليل الصعاب أمام المواطنين سواء العالقين أو النازحين من الأحياء المنكوبة، أو المقيمين بالمدينة".

وأردف الهدل: "هناك صعوبة في الحصول على الأدوية، والمواد الغذائية بحكم إغلاق المحلات والصيدليات نسبة للأوضاع الراهنة".

وأشار إلى أن "العمل مستمر من هذا المركز على توفير المؤن والأدوية وما يحتاجه المواطن من مستلزمات شخصية وأثاث وخلافه لتسهيل عملية الحياة".
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

1/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

2/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

3/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

4/4
© Sputnik . Maher al-shaeri

استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لنازحي وسكان مدينة درنة

وتتواصل أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبية، بعد الدمار الذي ‏ألحقه إعصار "دانيال" المدمر.‏
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أعمال هدم المنازل المنهارة في وسط المدينة مستمرة، وأن الحركة الطبيعية تعود في بعض المناطق البعيدة عن المناطق المتضررة، كما تشهد مدينة درنة الليبية، عمليات تعقيم وتنظيف للمناطق المتضررة، من قبل بعض الشركات المحلية.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
عودة العمل في مصرف الجمهورية بمدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
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وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان نقلا عن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3845 ضحية، حتى أمس الأحد، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.
وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏
وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
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