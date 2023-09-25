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https://sputnikarabic.ae/20230925/روسيا-تدرج-رئيس-المحكمة-الجنائية-الدولية-على-قائمة-المطلوبين-1081380082.html
روسيا تدرج رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
روسيا تدرج رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إدراج رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين لدى روسيا. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T11:57+0000
2023-09-25T11:57+0000
روسيا
العالم
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وأشارت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "أسباب البحث: مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".وفي مارس/آذار، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفنا بيلوفا.وفي 20 من آذار /مارس الماضي، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وروزاريو أيتالا وسيرجيو غودينيز، وكذلك المدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهم "الاحتجاز غير القانوني عن علم"، و"الإعداد لشن هجوم على ممثل دولة أجنبية يتمتع بحماية دولية بغية تعقيد العلاقات الدولية"، و"تقديم شخص معروف بأنه بريء إلى المسؤولية الجنائية، وذلك عندما يتهم شخص بصورة غير قانونية بارتكاب جريمة خطيرة أو بالغة الخطورة".وفي شهر أيار /مايو الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن اللجنة ستصدر أمر اعتقال بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا أمر "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتينوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة "اعتقال" الرئيس الروسي، أمر غير مقبول، إذ لا تعترف موسكو باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظرها، ومن وجهة نظر القانون.
https://sputnikarabic.ae/20230925/سفير-الدنمارك-تخشى-مشاركة-روسيا-في-التحقيقات-المتعلقة-بالهجوم-على-خطوط-التيار-الشمالي-1081358533.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تدرج رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

11:57 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / KOEN VAN WEELالقاضي البولندي بيوتر هوفمانسكي يؤدي اليمين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 10 مارس 2015
القاضي البولندي بيوتر هوفمانسكي يؤدي اليمين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 10 مارس 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / KOEN VAN WEEL
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إدراج رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين لدى روسيا.
وأشارت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "أسباب البحث: مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".
وفي مارس/آذار، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفنا بيلوفا.
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03:52 GMT
وفي 20 من آذار /مارس الماضي، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وروزاريو أيتالا وسيرجيو غودينيز، وكذلك المدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهم "الاحتجاز غير القانوني عن علم"، و"الإعداد لشن هجوم على ممثل دولة أجنبية يتمتع بحماية دولية بغية تعقيد العلاقات الدولية"، و"تقديم شخص معروف بأنه بريء إلى المسؤولية الجنائية، وذلك عندما يتهم شخص بصورة غير قانونية بارتكاب جريمة خطيرة أو بالغة الخطورة".
وفي شهر أيار /مايو الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن اللجنة ستصدر أمر اعتقال بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا أمر "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة "اعتقال" الرئيس الروسي، أمر غير مقبول، إذ لا تعترف موسكو باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظرها، ومن وجهة نظر القانون.
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