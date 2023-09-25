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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-خلال-الصيف-1081398454.html
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الصيف
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الصيف
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني فقد أعدادا كبيرة من جنوده خلال ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الصيفي على التحصينات الدفاعية... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T19:51+0000
2023-09-25T19:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "كييف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال ثلاثة أشهر فقط من القتال؟ مناوشات خفيفة؟ اشتباكات دورية؟ إطلاق نار؟ لا، لقد تم القضاء عليهم خلال اشتباكات عنيفة".وأشار إلى أن الأطراف تستخدم في مثل هذه المعارك عدداً كبيراً من القذائف.وقال: "إذا خسرت أوكرانيا 71 ألف شخص، فإن روسيا خسرت 7 ألاف فقط ... دعونا نواجه الأمر، هناك معارك عنيفة، لكن أوكرانيا لا تنتصر فيها".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الآن لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230925/سوخوي--34-تحقق-إصابات-مباشرة-بمقرات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1081362082.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الصيف

19:51 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 19:56 GMT 25.09.2023)
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني فقد أعدادا كبيرة من جنوده خلال ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الصيفي على التحصينات الدفاعية الروسية.
وقال ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "كييف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال ثلاثة أشهر فقط من القتال؟ مناوشات خفيفة؟ اشتباكات دورية؟ إطلاق نار؟ لا، لقد تم القضاء عليهم خلال اشتباكات عنيفة".
وأشار إلى أن الأطراف تستخدم في مثل هذه المعارك عدداً كبيراً من القذائف.
وقال: "إذا خسرت أوكرانيا 71 ألف شخص، فإن روسيا خسرت 7 ألاف فقط ... دعونا نواجه الأمر، هناك معارك عنيفة، لكن أوكرانيا لا تنتصر فيها".
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سوخوي-34" تحقق إصابات مباشرة بمقرات عسكرية أوكرانية... فيديو
07:29 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الآن لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:45 GMT
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