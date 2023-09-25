https://sputnikarabic.ae/20230925/علماء-روس-يزرعون-العظام-من-البوليمرات-العضوية-1081387020.html

علماء روس يزرعون العظام من البوليمرات العضوية

علماء روس يزرعون العظام من البوليمرات العضوية

اثبت علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية إمكانية الاستخدام العملي لزراعة العظام المصنوعة من البوليمر (مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة) المحلي... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T13:43+0000

2023-09-25T13:43+0000

2023-09-25T13:43+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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ووفقًا للعلماء، فإن استخدام التطوير سيساعد في المستقبل في علاج وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من الإصابات وهشاشة العظام والعيوب الخلقية في العظام، حسبما نشرته النتائج في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.وتعد الطباعة الثلاثية الأبعاد، اليوم، واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في الطب الترميمي، حيث تسمح لك بالحصول على منتجات طبية فردية، بما في ذلك تلك الخاصة بهندسة الأنسجة.ويعمل العلماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية على إنشاء مواد بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي للطباعة الثلاثية الأبعاد لمصفوفات الأنسجة.وهناك حاجة إلى مثل هذه المنتجات لإعادة التشكيل الهيكلي للأنسجة العظمية، عندما تكون موارد الجسم غير كافية ويكون من الضروري ملء حجم الخلل باستخدام الغرسات.وقالت الأستاذة الدكتور يكاترينا شيشاتسكايا، رئيسة قسم الأحياء الطبية من معهد البيولوجيا الأساسية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: "النتيجة المهمة هي تأكيد فرضيتنا حول إمكانية استخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد للهياكل المتينة العالية المسامية ذات الأشكال المعقدة والأحجام المختلفة المحلية ذات الأصل الميكروبيولوجي لترميم العظام".ووفقًا للمطورين، فقد كانوا أول من قام في روسيا بتنفيذ تقنية إنتاج حشوة للطابعة الثلاثية الأبعاد من اللدائن الحرارية القابلة للتحلل، كما قاموا بتنفيذ جميع مراحل البحث، بما في ذلك تجربة الزرع.وأفاد العلماء أن الأشعة السينية والتحليل النسيجي أكدا تكوين أنسجة عظمية صحية واستعادة الخلل بالكامل بعد 150 يومًا من المراقبة.

https://sputnikarabic.ae/20230923/دراسة-تؤكد-تسجيل-آلاف-الوفيات-لارتفاع-الحرارة-في-بريطانيا-1081315897.html

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روسيا, علوم