https://sputnikarabic.ae/20230925/علماء-روس-يزرعون-العظام-من-البوليمرات-العضوية-1081387020.html
علماء روس يزرعون العظام من البوليمرات العضوية
علماء روس يزرعون العظام من البوليمرات العضوية
اثبت علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية إمكانية الاستخدام العملي لزراعة العظام المصنوعة من البوليمر (مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة) المحلي... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T13:43+0000
2023-09-25T13:43+0000
2023-09-25T13:43+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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ووفقًا للعلماء، فإن استخدام التطوير سيساعد في المستقبل في علاج وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من الإصابات وهشاشة العظام والعيوب الخلقية في العظام، حسبما نشرته النتائج في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.وتعد الطباعة الثلاثية الأبعاد، اليوم، واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في الطب الترميمي، حيث تسمح لك بالحصول على منتجات طبية فردية، بما في ذلك تلك الخاصة بهندسة الأنسجة.ويعمل العلماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية على إنشاء مواد بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي للطباعة الثلاثية الأبعاد لمصفوفات الأنسجة.وهناك حاجة إلى مثل هذه المنتجات لإعادة التشكيل الهيكلي للأنسجة العظمية، عندما تكون موارد الجسم غير كافية ويكون من الضروري ملء حجم الخلل باستخدام الغرسات.وقالت الأستاذة الدكتور يكاترينا شيشاتسكايا، رئيسة قسم الأحياء الطبية من معهد البيولوجيا الأساسية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: "النتيجة المهمة هي تأكيد فرضيتنا حول إمكانية استخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد للهياكل المتينة العالية المسامية ذات الأشكال المعقدة والأحجام المختلفة المحلية ذات الأصل الميكروبيولوجي لترميم العظام".ووفقًا للمطورين، فقد كانوا أول من قام في روسيا بتنفيذ تقنية إنتاج حشوة للطابعة الثلاثية الأبعاد من اللدائن الحرارية القابلة للتحلل، كما قاموا بتنفيذ جميع مراحل البحث، بما في ذلك تجربة الزرع.وأفاد العلماء أن الأشعة السينية والتحليل النسيجي أكدا تكوين أنسجة عظمية صحية واستعادة الخلل بالكامل بعد 150 يومًا من المراقبة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/دراسة-تؤكد-تسجيل-آلاف-الوفيات-لارتفاع-الحرارة-في-بريطانيا-1081315897.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
علماء روس يزرعون العظام من البوليمرات العضوية
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اثبت علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية إمكانية الاستخدام العملي لزراعة العظام المصنوعة من البوليمر (مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة) المحلي القابل للتحلل بيولوجيًا (العضوي).
ووفقًا للعلماء، فإن استخدام التطوير سيساعد في المستقبل في علاج وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من الإصابات وهشاشة العظام والعيوب الخلقية في العظام، حسبما نشرته النتائج في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية
.
وتعد الطباعة الثلاثية الأبعاد، اليوم، واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في الطب الترميمي، حيث تسمح لك بالحصول على منتجات طبية فردية، بما في ذلك تلك الخاصة بهندسة الأنسجة.
يتم تحديد نجاح تطوير الطباعة الطبية الثلاثية الأبعاد إلى حد كبير من خلال تطوير مواد جديدة ذات خصائص ضرورية تضمن إنشاء نباتات حيوية بمجموعة من الخصائص الضرورية.
ويعمل العلماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية على إنشاء مواد بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي للطباعة الثلاثية الأبعاد لمصفوفات الأنسجة.
وهناك حاجة إلى مثل هذه المنتجات لإعادة التشكيل الهيكلي للأنسجة العظمية، عندما تكون موارد الجسم غير كافية ويكون من الضروري ملء حجم الخلل باستخدام الغرسات.
وقالت الأستاذة الدكتور يكاترينا شيشاتسكايا، رئيسة قسم الأحياء الطبية من معهد البيولوجيا الأساسية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: "النتيجة المهمة هي تأكيد فرضيتنا حول إمكانية استخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد للهياكل المتينة العالية المسامية ذات الأشكال المعقدة والأحجام المختلفة المحلية ذات الأصل الميكروبيولوجي لترميم العظام".
هذه المواد يتم تصنيعها في كراسنويارسك باستخدام تقنية مبتكر حاصل على براءة اختراع.
ووفقًا للمطورين، فقد كانوا أول من قام في روسيا بتنفيذ تقنية إنتاج حشوة للطابعة الثلاثية الأبعاد من اللدائن الحرارية القابلة للتحلل، كما قاموا بتنفيذ جميع مراحل البحث، بما في ذلك تجربة الزرع.
واستغرق العمل عدة سنوات، واستمرت التجربة على الحيوانات حوالي ستة أشهر.
وأفاد العلماء أن الأشعة السينية والتحليل
النسيجي أكدا تكوين أنسجة عظمية صحية واستعادة الخلل بالكامل بعد 150 يومًا من المراقبة.