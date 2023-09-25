https://sputnikarabic.ae/20230925/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-مع-يونيسيف-دعم-المناطق-المنكوبة-1081359510.html

ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث مع "يونيسيف" دعم المناطق المنكوبة

ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث مع "يونيسيف" دعم المناطق المنكوبة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تنسيق الجهود ودعم المناطق المنكوبة جراء الفيضانات شرقي... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T05:42+0000

2023-09-25T05:42+0000

2023-09-25T05:42+0000

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جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة، مساء أمس الأحد، في العاصمة طرابلس مع المديرة الإقليمية لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، بحسب بيان للحكومة الليبية، نقلته "بوابة أفريقيا الإخبارية".وبحث اللقاء الذي حضره مدير المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السايح، وممثل يونيسيف لدى ليبيا، ميكيلي سيرفادي، "تنسيق الجهود ودعم المناطق المنكوبة شرقي البلاد"، وفق البيان.كما خصص اللقاء "لتنظيم جهود منظمة يونيسيف في درنة من خلال دعم نظام الرعاية الصحية الأولية والتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الإصحاح البيئي الليبية".وبحث اللقاء "تفعيل نظام المسح الإحصائي للأطفال عن طريق مكتب الإحصاءات في المنظمة ووزارة التخطيط"، في وقت قدرت فيه "يونيسيف" أعداد الأطفال المتضررين بفيضانات ليبيا بنحو 300 ألف.وشدد الدبيبة خلال اللقاء، على ضرورة "التركيز على مدينة درنة والمدن المجاورة لها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون المتضررون جراء السيول والفيضانات".وأمس الأحد، تم الإعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" إلى 3868 حالة وفاة.وضرب إعصار "دانيال"، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، عدة مناطق شرقي ليبيا في مقدمتها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة إضافة إلى درنة التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

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