https://sputnikarabic.ae/20230925/مستوطن-إسرائيلي-يدهس-شاب-فلسطيني-من-ذوي-الإعاقة-وفتاة-وسط-الخليل-1081357423.html
مستوطن إسرائيلي يدهس شابا فلسطينيا من ذوي الإعاقة وفتاة وسط الخليل
مستوطن إسرائيلي يدهس شابا فلسطينيا من ذوي الإعاقة وفتاة وسط الخليل
أصيب شاب فلسطيني، من ذوي الإعاقة، وفتاة، يوم الأحد، جراء دهسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T00:11+0000
2023-09-25T00:11+0000
2023-09-25T00:11+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
عملية دهس
مدينة الخليل
مستوطن
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وقال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى أدعيس (21 عاما).وتابع، أبو مرخية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس، يوم السبت، معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرا، والذي أدى الى مقتل فلسطينيين اثنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الأحد، عن بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مطالبتها بإجراءات أممية عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووجوب ما يلزم من خطوات عملية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بإجراءات-فورية-لتفعيل-الحماية-الدولية-للشعب-الفلسطيني-1081350287.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, عملية دهس, مدينة الخليل, مستوطن
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, عملية دهس, مدينة الخليل, مستوطن
مستوطن إسرائيلي يدهس شابا فلسطينيا من ذوي الإعاقة وفتاة وسط الخليل
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أصيب شاب فلسطيني، من ذوي الإعاقة، وفتاة، يوم الأحد، جراء دهسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.
وقال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى أدعيس (21 عاما).
وأضاف، أن الشاب من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.
وتابع، أبو مرخية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس، يوم السبت، معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارا مشددا عليه.
وداهمت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية المنطقة.
فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمرت العملية على المخيم أكثر من خمس ساعات متواصلة.
بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرا، والذي أدى الى مقتل فلسطينيين اثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الأحد، عن بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مطالبتها بإجراءات أممية عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووجوب ما يلزم من خطوات عملية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.