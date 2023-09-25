https://sputnikarabic.ae/20230925/مقتل-10-أشخاص-في-هجوم-لـبوكو-حرام-شمال-شرقي-نيجيريا-1081373741.html

مقتل 10 أشخاص في هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا

مقتل 10 أشخاص في هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم نفذه مسلحو جماعة بوكو حرام في منطقة مافا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا. 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T08:54+0000

2023-09-25T08:54+0000

2023-09-25T08:54+0000

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وقالت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية اليومية إن التنظيم الإرهابي استهدف عمالا في الحقول، وقتل 10 منهم على الأقل.وأضافت أنه تم اختطاف 9 عمال آخرين من قبل مسلحي التنظيم.وقال "بوكار"، وهو شاهد عيان، للصحيفة عبر الهاتف: "لقد جاؤوا يتجولون عبر المزارع بحثًا عن الطعام والنقود، وعندما قال المزارعون إنهم لا يستطيعون تحمل المبالغ التي طلبوها، قتلوا 10 منهم، جميعهم رجال، واختطفوا 4".وقال إن المتمردين قتلوا المزارعين العشرة وخطفوا الأربعة لضمان عدم ترك أي شخص للإبلاغ على الفور لقوات الأمن، التي يمكنها إطلاق عملية مطاردة فورية لهم.لكن محمد، وهو شاهد عيان آخر، قال للصحيفة : "اختطف المتمردون تسعة مزارعين عندما أخبروهم أنه ليس لديهم أي أموال ليقدموها".ولم تصدر شرطة الولاية بعد أي بيان حول الأحداث.وكان حاكم الولاية، باباجانا زولوم، قد حذر المزارعين في المجتمعات الريفية مؤخرًا، من البقاء في الحقول بعد الساعة الخامسة مساءً، عندما يبدأ إرهابيو بوكو حرام عادةً بالتجول في الضواحي بحثًا عن فريسة.ومنذ ظهورها أوائل العقد الأول من القرن الحالي، شكلت "بوكو حرام" تهديدًا لا هوادة فيه في نيجيريا، ما أدى إلى خسارة مأساوية لعشرات الآلاف من الأرواح من خلال أعمال العنف الجماعي منذ عام 2009.بالإضافة إلى ذلك، قام التنظيم بتوسيع نطاق حكمه الإرهابي إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الكاميرون وتشاد والنيجر، منذ عام 2015، وأعلن في مارس/ آذار من العام ذاته، ارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).

https://sputnikarabic.ae/20230814/نيجيريا-مقتل-13-شخصا-في-هجومين-لـبوكو-حرام-شمال-شرقي-البلاد-1080039296.html

https://sputnikarabic.ae/20230810/خبيران-يحذران-من-تزايد-نشاط-الجماعات-الإرهابية-في-أفريقيا-1079965749.html

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أفريقيا, نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار