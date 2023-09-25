https://sputnikarabic.ae/20230925/-مساع-قطرية-لكسر-جمود-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان--1081380214.html

مساع قطرية لكسر جمود الانتخابات الرئاسية في لبنان

مساع قطرية لكسر جمود الانتخابات الرئاسية في لبنان

يواصل الوفد القطري لقاءاته مع المسؤولين في لبنان بعيدا عن الإعلام، وذلك بعد دخول قطر على خط الوساطة في محاولة لتسهيل مهمة انتخاب رئيس جديد للبنان، بعد قرابة... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T12:01+0000

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وتتضارب المعلومات حول طبيعة مهمة الوفد القطري، وحول ما إذا كانت قطر قد حلّت مكان فرنسا بعد عدم تجاوب القوى السياسية اللبنانية مع شروط المبادرة الفرنسية.واعتبر أن "الوفد القطري يحمل جديدا في هذا الموضوع، وهذا الموقف يعبر عن وجهة نظر فريقين أساسيين في اللجنة الخماسية، الفريق الأمريكي وحتى بدعم من الدولة السعودية، وبالتالي أتصور أن ما يحمله يفترض أن يشكل خرقًا في جدار الأزمة الرئاسية المقفلة".وتابع: "الأزمة تقف عند مسألة مهمة وهي، مسألة تخلي "حزب الله" عن ترشيح سليمان فرنجية أم لا"، معتبرًا أنه "إذا كان الحزب ليس بوارد التخلي عن هذا الموضوع فأعتقد أن المهمة ستكون محكومة بالفشل، وإذا كان الأمر قابل للبحث لدى "حزب الله" بما خص الاستغناء عن ترشيح فرنجية، وإيجاد مخرج فأتصور أنه سيكون لدينا في أوكتوبر/تشرين الأول انفراجة على صعيد الانتخابات الرئاسية".وأضاف: "إذا كان الموضوع بالنسبة لـ"حزب الله" مقفلًا، وهو مصرّ على مبدأ الحوار على اسم فرنجية الذي تمسك به منذ البداية ولا يوجد يديل عنه، فأتصور أن الأزمة مقفلة إلى أمد بعيد جدا ربما يكون لأشهر طويلة وربما لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة".ورأى دياب أن "المبادرة القطرية هي عامل مساعد للمبادرة الفرنسية، ولا يوجد تناقض بين المبادرتين، القطري يقدم حوافز للجانب اللبناني بحال تسريع انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على اسم من الأسماء المطروحة، وهي لا تعبر فقط عن رضى إقليمي ودولي بل هو موضع ارتياح عن أن لبنان قد يدخل في مرحلة إصلاح حقيقية، ينمي عامل الاستثمار في لبنان، وقطر قد تكون دولة سباقة في ضخ الأموال في مصرف لبنان من جديد، إنعاش الوضع الاقتصادي والبدء باستثمارات جديدة، خصوصًا مساعدة سريعة بما خص الكهرباء، هذا الحافز الأقوى للجهد القطري في المرحلة المقبلة".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال قصير إن "علاقات "حزب الله" بقطر جيدة، وموضوع قبول ترشيح شخصية أخرى بديلة عن سليمان فرنجية مرتبط بالحوار والنقاشات وبالتسوية التي من الممكن أن يتم التوصل إليها".كما أشار قصير إلى أن "قطر كان لها دور في لبنان، وتمتلك علاقات جيدة بمعظم الأطراف، ومن الممكن أن ينتج الجهد القطري إلى جانب الجهد الفرنسي وبقية الجهود، رئيسًأ للجمهورية، وهذا مرتبط بطبيعة الرؤية التي تقدمها قطر للأطراف، وبتقديري لديها قدرات وإمكانيات تستطيع من خلالها الوصول إلى تسوية".

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