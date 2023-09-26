https://sputnikarabic.ae/20230926/إعلام-حلفاء-كييف-قد-يعيدون-النظر-في-المساعدات-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1081430249.html

إعلام: حلفاء كييف قد يعيدون النظر في المساعدات بعد فشل "الهجوم المضاد"

إعلام: حلفاء كييف قد يعيدون النظر في المساعدات بعد فشل "الهجوم المضاد"

أفادت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية بأن الحلفاء الغربيين قد يغيرون نهجهم في مساعدة أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T18:22+0000

2023-09-26T18:22+0000

2023-09-26T18:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "في سبتمبر/أيلول، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه قد تكون هناك نقطة تحول في دعم أوكرانيا بسبب خيبة الأمل المتزايدة في الهجوم الذي طال انتظاره للقوات المسلحة الأوكرانية على المواقع الروسية".وأضافت صحيفة "Military Watch": "مع استنفاد الجيش الأوكراني، وخاصة الأصول المهمة مثل الدفاع الجوي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الداعمون الغربيون سيستمرون في دعم الحرب التي يبدو على نحو متزايد أنه لا يمكن الفوز بها، أو ما إذا كان سيتم قطع (تمويل) كييف".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20230926/ضابط-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يكشف-عن-مشكلة-كبيرة-تواجههم-في-الجبهة-1081413824.html

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