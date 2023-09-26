عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230926/عام-على-تفجير-خطي-أنابيب-الغاز-الروسي-التيار-الشمالي-1081409142.html
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي"
2023-09-26T10:41+0000
2023-09-26T11:03+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
التيار الشمالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081408622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efd0ed5875ed1d7247946c23679a238f.jpg
يُذكر أن الانفجارات وقعت، في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، في وقت واحد "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل "التيار الشمالي" (نورد ستريم)، أن "حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح". وفتح مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي.ويبن الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مكان وقوع حادثة تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2".اقرأ أيضا - "على طريقة أفلام هوليوود وشاهد ما شفش حاجة"... من المستفيد من تفجير "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081408622_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3c3848f95fd779fb0aed44921dc45c47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
التيار الشمالي، روسيا
التيار الشمالي، روسيا

عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"

10:41 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 26.09.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
بعد مرور عام على حادثة التفجير الإرهابية لخطي أنابيب غاز "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2"، لا يزال المجتمع الدولي صامتًا، وكما يبدو أن تقدم التحقيق في قضية التخريب المستهدف بطيء للغاية.
يُذكر أن الانفجارات وقعت، في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، في وقت واحد "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل "التيار الشمالي" (نورد ستريم)، أن "حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح". وفتح مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
ويبن الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مكان وقوع حادثة تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2".
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي التيار الشمالي - سبوتنيك عربي
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي التيار الشمالي - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - "على طريقة أفلام هوليوود وشاهد ما شفش حاجة"... من المستفيد من تفجير "نورد ستريم"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала