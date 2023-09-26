https://sputnikarabic.ae/20230926/عام-على-تفجير-خطي-أنابيب-الغاز-الروسي-التيار-الشمالي-1081409142.html
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي"
2023-09-26T10:41+0000
2023-09-26T10:41+0000
2023-09-26T11:03+0000
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يُذكر أن الانفجارات وقعت، في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، في وقت واحد "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل "التيار الشمالي" (نورد ستريم)، أن "حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح". وفتح مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي.ويبن الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مكان وقوع حادثة تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2".اقرأ أيضا - "على طريقة أفلام هوليوود وشاهد ما شفش حاجة"... من المستفيد من تفجير "نورد ستريم"
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التيار الشمالي، روسيا
عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
10:41 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
بعد مرور عام على حادثة التفجير الإرهابية لخطي أنابيب غاز "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2"، لا يزال المجتمع الدولي صامتًا، وكما يبدو أن تقدم التحقيق في قضية التخريب المستهدف بطيء للغاية.
يُذكر أن الانفجارات وقعت، في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، في وقت واحد "التيار الشمالي-1" و"التيار الشمالي-2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل "التيار الشمالي" (نورد ستريم)، أن "حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح". وفتح مكتب المدعي العام في روسيا، قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
ويبن الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، مكان وقوع حادثة تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2".