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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/محلل-في-الاستخبارات-الأمريكية-واشنطن-تفقد-الاهتمام-بأوكرانيا-تدريجيا-1081431475.html
محلل في الاستخبارات الأمريكية: واشنطن تفقد الاهتمام بأوكرانيا تدريجيا
محلل في الاستخبارات الأمريكية: واشنطن تفقد الاهتمام بأوكرانيا تدريجيا
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، بأن الاستقبال البارد لفلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة يشير إلى فقدان الاهتمام... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T19:57+0000
2023-09-26T19:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جيرالدي في مقابلة مع قناة "جورج غالاوي" على "يوتيوب": "إذا نظرت إلى الاجتماعات التي شارك فيها زيلينسكي في واشنطن، لم يكن هناك ترحيب حار. خلال زيارته الأخيرة، تم الاحتفاء به كبطل، مع تصفيق حار في الكونغرس".وأشار إلى أن زيارة زيلينسكي الأخيرة إلى واشنطن لم تثر نفس الإثارة كما في الزيارة السابقة.وأضاف جيرالدي أن وسائل الإعلام الغربية بدأت بشكل متزايد في كشف أكاذيب زيلينسكي بشأن روسيا، الأمر الذي يقوض الثقة به بلا شك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230926/نائبة-أمريكية-المساعدات-المقدمة-إلى-كييف-تمويل-للنازية-1081431073.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

محلل في الاستخبارات الأمريكية: واشنطن تفقد الاهتمام بأوكرانيا تدريجيا

19:57 GMT 26.09.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، بأن الاستقبال البارد لفلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة يشير إلى فقدان الاهتمام بأوكرانيا.
وقال جيرالدي في مقابلة مع قناة "جورج غالاوي" على "يوتيوب": "إذا نظرت إلى الاجتماعات التي شارك فيها زيلينسكي في واشنطن، لم يكن هناك ترحيب حار. خلال زيارته الأخيرة، تم الاحتفاء به كبطل، مع تصفيق حار في الكونغرس".

وأضاف: "هذه المرة سار كل شيء بهدوء. على سبيل المثال، مكارثي (كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي) لم يلتق به حتى عند وصوله... لم يكن هناك حماس".

وأشار إلى أن زيارة زيلينسكي الأخيرة إلى واشنطن لم تثر نفس الإثارة كما في الزيارة السابقة.

ووفقا له فإن خطاب الرئيس الأوكراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان فاشلا تماما، حيث لم يكن هناك أحد تقريبا حاضرا أو مستمعا.

وأضاف جيرالدي أن وسائل الإعلام الغربية بدأت بشكل متزايد في كشف أكاذيب زيلينسكي بشأن روسيا، الأمر الذي يقوض الثقة به بلا شك.

وتابع: "لقد بدأ العالم يستيقظ ويفهم ما يحدث هنا… زيلينسكي يفقد الثقة في نفسه".

التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائبة أمريكية: المساعدات المقدمة إلى كييف تمويل للنازية
18:59 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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