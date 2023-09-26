https://sputnikarabic.ae/20230926/نائبة-أمريكية-المساعدات-المقدمة-إلى-كييف-تمويل-للنازية-1081431073.html
نائبة أمريكية: المساعدات المقدمة إلى كييف تمويل للنازية
نائبة أمريكية: المساعدات المقدمة إلى كييف تمويل للنازية
صرحت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا تؤدي إلى تمويل النازية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T18:59+0000
2023-09-26T18:59+0000
2023-09-26T18:59+0000
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وكتبت غرين على صفحتها على شبكة "إكس"(تويتر سابقا): "أنا أصوت ضد إرسال أموال إلى زيلينسكي لتمويل النازيين في أوكرانيا".وقالت: "الأمريكيون لا يدفعون فاتورة المساعدات العسكرية لأوكرانيا فحسب، بل نحن ندفع ثمن كل شيء تقريبا".وأضافت: "ليس لدينا حتى 19000 من عملاء حرس الحدود يدافعون عن حدودنا الجنوبية".وفي وقت سابق، كتبت مارجوري تايلور غرين، أن الولايات المتحدة ترسل الأموال إلى أوكرانيا بدلًا من مساعدة الأمريكيين.وقالت: "منذ العام الماضي، زاد عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم بنسبة 11% أصبح 600 ألف أمريكي بلا مأوى".وتابعت: "ويريد جو بايدن تخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا و750 مليون دولار لبناء مساكن للمهاجرين غير الشرعيين. "بيدنوميكس" (مصطلح متنقل يجمع بين اسم الإدارة الرئاسية والاقتصاد) هي عار رهيب!، بلدنا فقير".وأضافت: "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا حول التحقيق في إجراءات المساءلة ضد جو بايدن".
https://sputnikarabic.ae/20230912/عضوة-في-الكونغرس--تدعو-الجمهوريين-للاتحاد-لعزل-بايدن--1080978379.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائبة أمريكية: المساعدات المقدمة إلى كييف تمويل للنازية
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صرحت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا تؤدي إلى تمويل النازية.
وكتبت غرين على صفحتها على شبكة "إكس"(تويتر سابقا): "أنا أصوت ضد إرسال أموال إلى زيلينسكي لتمويل النازيين في أوكرانيا".
وشددت أيضا على أنه يتعين على أعضاء الكونغرس الأمريكي "التركيز على أمريكا، وليس أوكرانيا".
وقالت: "الأمريكيون لا يدفعون فاتورة المساعدات العسكرية لأوكرانيا فحسب، بل نحن ندفع ثمن كل شيء تقريبا".
وأضافت: "ليس لدينا حتى 19000 من عملاء حرس الحدود يدافعون عن حدودنا الجنوبية".
وفي وقت سابق، كتبت مارجوري تايلور غرين، أن الولايات المتحدة ترسل الأموال إلى أوكرانيا بدلًا من مساعدة الأمريكيين.
وقالت: "منذ العام الماضي، زاد عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم بنسبة 11% أصبح 600 ألف أمريكي بلا مأوى".
وتابعت: "ويريد جو بايدن تخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا و750 مليون دولار لبناء مساكن للمهاجرين غير الشرعيين. "بيدنوميكس" (مصطلح متنقل يجمع بين اسم الإدارة الرئاسية والاقتصاد) هي عار رهيب!، بلدنا فقير".
وأضافت: "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا حول التحقيق في إجراءات المساءلة ضد جو بايدن".