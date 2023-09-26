https://sputnikarabic.ae/20230926/مديرة-نادي-دبي-للصحافة-لـسبوتنيك-نركز-على-ما-يحتاجه-الإعلاميون-من-المؤسسات-الإعلامية-1081430097.html
مديرة نادي دبي للصحافة لـ"سبوتنيك": نركز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية
مديرة نادي دبي للصحافة لـ"سبوتنيك": نركز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية
قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن منتدى الإعلام العربي يقام على مدار 21 عاما، وهذه السنة مختلفة لتركيزنا على أهمية وجود الشباب لكي يرسموا معنا... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T18:17+0000
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وأضافت بوحميد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الجلسات كانت ملهمة إذ شارك فيها إعلاميون سابقون بقصص نجاحهم، مشيرة إلى أن المنتدى يركز في يومه الثاني على القطاعات الحيوية في الإعلام، موضحة "اليوم احتفينا بالفائزين بجائزة الإعلام العربي بقطاعاتها المختلفة، وغدا نتحدث عن نجاح دولة الإمارات في الوصول إلى الفضاء مع الرائد سلطان النيادي، أول رائد فضاء إماراتي".وتابعت: "كذلك لدينا جلسة سياسية مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، وجلسة للوزراء العرب، ولدينا جلسات مختلفة مع كتاب وإعلاميين يناقشون مستقبل من منظور الذكاء الاصطناعي ومن منظور استخدام التكنولوجيا في خدمة الإعلام العربي".وأوضحت أنه "لا توجد منافسات أو مقاومات تؤثر على مسيرة الإعلام بشكل عام، نحن نتحدث عن الفرص المتواجدة للعاملين في المؤسسات وللإعلاميين في هذه القطاعات، وأيضا نركز الفرص الإيجابية للإنماء، والتركيز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية، ومن هذه المنظومة المتكاملة لإعلام عربي قوي يصل إلى العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20230926/كرم-جبر-لـسبوتنيك-على-الإعلام-العربي-المحافظة-على-حياده-بين-مختلف-القوى-والتوازنات-1081429203.html
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حصري, روسيا, مصر, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
حصري, روسيا, مصر, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
مديرة نادي دبي للصحافة لـ"سبوتنيك": نركز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية
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قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن منتدى الإعلام العربي يقام على مدار 21 عاما، وهذه السنة مختلفة لتركيزنا على أهمية وجود الشباب لكي يرسموا معنا مستقبل الإعلام، فخصصنا لهم يوما خاصا تحت شعار "منتدى الإعلام للشباب"، وهذه هي النسخة الأولى وشهدت جلسات وحوارات، وجلسة عصف ذهني لطلبة إعلام الدول العربية، الذين وصل عدد لأكثر من 50 طالبا.
وأضافت بوحميد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الجلسات كانت ملهمة إذ شارك فيها إعلاميون سابقون بقصص نجاحهم، مشيرة إلى أن المنتدى يركز في يومه الثاني على القطاعات الحيوية في الإعلام، موضحة "اليوم احتفينا بالفائزين بجائزة الإعلام العربي بقطاعاتها المختلفة، وغدا نتحدث عن نجاح دولة الإمارات في الوصول إلى الفضاء مع الرائد سلطان النيادي، أول رائد فضاء إماراتي
".
وتابعت: "كذلك لدينا جلسة سياسية مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، وجلسة للوزراء العرب، ولدينا جلسات مختلفة مع كتاب وإعلاميين يناقشون مستقبل من منظور الذكاء الاصطناعي
ومن منظور استخدام التكنولوجيا في خدمة الإعلام العربي".
"لدينا مبادرة مع مجموعة الصين، واليوم وقعنا مع هيئة الإعلام في مصر، اليوم أطلقنا مع وزارة الذكاء الاصطناعي عن التقرير الإعلامي للمنصات والشبكات الإعلامية في ظل الدفع الاصطناعي، هذه هي الشراكات التي لدينا الآن، ولا توجد لدينا شراكات مع روسيا لكننا نرحب بالشراكات".
وأوضحت أنه "لا توجد منافسات أو مقاومات تؤثر على مسيرة الإعلام بشكل عام، نحن نتحدث عن الفرص المتواجدة للعاملين في المؤسسات وللإعلاميين في هذه القطاعات، وأيضا نركز الفرص الإيجابية للإنماء، والتركيز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية، ومن هذه المنظومة المتكاملة لإعلام عربي قوي يصل إلى العالمية".