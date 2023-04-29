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https://sputnikarabic.ae/20230429/الإمارات-تعلن-نجاح-أول-مهمة-سير-في-الفضاء-بتاريخ-العرب-1076458057.html
الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب
الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب
أعلن الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم السبت، نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب على يد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:57+0000
2023-04-29T12:57+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن القاسمي تهنئته للقيادة والشعب الإماراتيين بنجاح سلطان النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية.وشدد ولي عهد رأس الخيمة على أن سجل الإمارات في مجال الفضاء أضحى عنوانا لمشاريع نوعية مثل إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل “مسبار الأمل”، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية.يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أصبح أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه، أمس الجمعة، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة.وكتب النيادي، أمس عبر "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة".
https://sputnikarabic.ae/20230226/الإمارات-ترسل-رائد-فضاء-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-في-مهمة-تستغرق-6-أشهر-1074013160.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الفضاء, منوعات, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الفضاء, منوعات, الأخبار

الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

12:57 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Roscosmos Press Service / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة بايكونور الفضائية
قاعدة بايكونور الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Roscosmos Press Service
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أعلن الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم السبت، نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب على يد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن القاسمي تهنئته للقيادة والشعب الإماراتيين بنجاح سلطان النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية.
وأكد القاسمي أن "هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ موقعها الرائد في قطاعات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا وأنه مصدر إلهام للأجيال القادمة لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء".
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وشدد ولي عهد رأس الخيمة على أن سجل الإمارات في مجال الفضاء أضحى عنوانا لمشاريع نوعية مثل إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل “مسبار الأمل”، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية.
يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أصبح أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه، أمس الجمعة، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.
ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة.
وكتب النيادي، أمس عبر "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة".
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