https://sputnikarabic.ae/20230926/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-كييف-في-طريقها-للاستسلام-1081432773.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي وستضطر... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T20:34+0000
2023-09-26T20:34+0000
2023-09-26T20:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "إذا توقف تمويل ... للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندها... سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".وأشار سوسكين إلى أنه ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اتخاذ قرارات جدية، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية، لأنه دون الأسلحة والمال، لا تستطيع القوات الأوكرانية التقدم ببساطة.وقال: "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".وفي وقت سابق، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها أموال كافية للإمدادات العسكرية لأوكرانيا، لعدة أسابيع أخرى، وقد تتأثر المساعدة الإضافية دون قرار من الكونغرس.وفي الأسبوع الماضي، رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ضمان رئيس أوكرانيا تخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 24 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الغرب-يستخدم-أوكرانيا-للتخلص-من-أسلحته-السامة-1081415367.html
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روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي وستضطر إلى الاستسلام.
وقال سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "إذا توقف تمويل ... للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندها... سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".
ووفقا لسوسكين، فإن مثل هذا السيناريو ممكن تماما، لأن الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.
وأشار سوسكين إلى أنه ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اتخاذ قرارات جدية، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية، لأنه دون الأسلحة والمال، لا تستطيع القوات الأوكرانية التقدم ببساطة.
وقال: "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها أموال كافية للإمدادات العسكرية لأوكرانيا، لعدة أسابيع أخرى، وقد تتأثر المساعدة الإضافية دون قرار من الكونغرس.
وفي الأسبوع الماضي، رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ضمان رئيس أوكرانيا تخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 24 مليار دولار.