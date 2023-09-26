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القوات الروسية تدمر نقطتين لتزويد الذخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230926/الغرب-يستخدم-أوكرانيا-للتخلص-من-أسلحته-السامة-1081415367.html
الغرب يستخدم أوكرانيا للتخلص من أسلحته السامة
الغرب يستخدم أوكرانيا للتخلص من أسلحته السامة
اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بأن مئات الدبابات والمركبات المدرعة التابعة للجيش البريطاني يمكن أن تحتوي على مادة الأسبست، وهي مادة يحتمل أن تكون خطرة ومحظورة... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T12:22+0000
2023-09-26T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
روسيا
رصد عسكري
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ومن المرجح أن بعض هذه الدبابات قد تم إرسالها إلى أوكرانيا، وأن أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك دبابات تشالنجر 2 ، ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود التابعة للقوات المسلحة البريطانية قد تحتوي على الأسبست (ACMs)، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.ما خطورة الأسبست؟تتكون هذه المادة من السيليكات الليفية الموجودة بشكل طبيعي والمقاومة للحريق والتآكل وتعتبر عازل حراري وكهربائي ممتاز، وتعود خطورة هذه المادة كونها عندما تتضرر يمكن ان تعلق أليافها الصغيرة في الرئتين مما يتسبب بسرطنتها.وحظرت بريطانيا استيراد وتوريد جميع أنواعها في عام 1999، وفي عام 2005 تم حظرها على مستوى الاتحاد الأوروبي.لماذا تحتوي المركبات المدرعة في بريطانيا على هذه المادة؟يدخل الأسبست في تركيبة الدروع الواقية للمركبات ويتم استخدامه بكثافات مختلفة، ففي حال تعرض المركبة المدرعة لقذائف تراكمية فإنها تحترق من خلال الدروع ، وللتخفيف من مخاطر هجمات القذائف التراكمية، عادة ما يتم تصنيع درع الدبابة من عدة طبقات من السيراميك أو الفولاذ مع طبقة داخلية مقاومة للحريق منخفضة الكثافة بينها، وتخترق القذائف التراكمية الطبقة الأولى من الدروع لتعلق في الحشوات.وتستخدم بريطانيا هذه المادة "كحشوة" في دباباتها ومركباتها المدرعة، وبحسب المراقبيين يتم استخدامها بشكل نسيج يتم وضعه بين طبقات الدروع ويمتص كمية كبيرة إلى حد ما من الحرارة التي تنتجها القذائف التراكمية عند كسر الدرع."أوكرانيا تستخدم للتخلص من الأسلحة السامة"صرح المحلل العسكري، أليكسي أنبيلوغوف، أن بريطانيا ترسل هذه الدبابات الى أوكرانيا للتخلص من المشكلات التي يعانون منها ببساطة منذ عقود، والتي تصدأ في مكان ما في ساحتهم الخلفية.موضحا أن المشكلة تكمن في أن صانعي الأسلحة الغربيين حريصون على استخدام المواد السامة الخطرة من أجل خلق مقاومة للدروع ضد القذائف التراكمية.
https://sputnikarabic.ae/20230922/هدية-قاتلة-لأوكرانيا-وسائل-إعلام-تكشف-عن-وجود-مادة-سامة-في-دبابات-تشالنجر-1081289455.html
https://sputnikarabic.ae/20230915/مسؤول-روسي-يكشف-عن-تفاصيل-تدمير-دبابة-تشالنجر-البريطانية--1081062350.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا, رصد عسكري

الغرب يستخدم أوكرانيا للتخلص من أسلحته السامة

12:22 GMT 26.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بأن مئات الدبابات والمركبات المدرعة التابعة للجيش البريطاني يمكن أن تحتوي على مادة الأسبست، وهي مادة يحتمل أن تكون خطرة ومحظورة في المملكة المتحدة.
ومن المرجح أن بعض هذه الدبابات قد تم إرسالها إلى أوكرانيا، وأن أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك دبابات تشالنجر 2 ، ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود التابعة للقوات المسلحة البريطانية قد تحتوي على الأسبست (ACMs)، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.
ما خطورة الأسبست؟
تتكون هذه المادة من السيليكات الليفية الموجودة بشكل طبيعي والمقاومة للحريق والتآكل وتعتبر عازل حراري وكهربائي ممتاز، وتعود خطورة هذه المادة كونها عندما تتضرر يمكن ان تعلق أليافها الصغيرة في الرئتين مما يتسبب بسرطنتها.
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
هدية قاتلة لأوكرانيا... وسائل إعلام تكشف عن وجود مادة سامة في دبابات "تشالنجر"
22 سبتمبر, 11:36 GMT
وحظرت بريطانيا استيراد وتوريد جميع أنواعها في عام 1999، وفي عام 2005 تم حظرها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
لماذا تحتوي المركبات المدرعة في بريطانيا على هذه المادة؟
يدخل الأسبست في تركيبة الدروع الواقية للمركبات ويتم استخدامه بكثافات مختلفة، ففي حال تعرض المركبة المدرعة لقذائف تراكمية فإنها تحترق من خلال الدروع ، وللتخفيف من مخاطر هجمات القذائف التراكمية، عادة ما يتم تصنيع درع الدبابة من عدة طبقات من السيراميك أو الفولاذ مع طبقة داخلية مقاومة للحريق منخفضة الكثافة بينها، وتخترق القذائف التراكمية الطبقة الأولى من الدروع لتعلق في الحشوات.
تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر 2 في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول روسي يكشف عن تفاصيل تدمير دبابة "تشالنجر" البريطانية
15 سبتمبر, 09:25 GMT
وتستخدم بريطانيا هذه المادة "كحشوة" في دباباتها ومركباتها المدرعة، وبحسب المراقبيين يتم استخدامها بشكل نسيج يتم وضعه بين طبقات الدروع ويمتص كمية كبيرة إلى حد ما من الحرارة التي تنتجها القذائف التراكمية عند كسر الدرع.
"أوكرانيا تستخدم للتخلص من الأسلحة السامة"
صرح المحلل العسكري، أليكسي أنبيلوغوف، أن بريطانيا ترسل هذه الدبابات الى أوكرانيا للتخلص من المشكلات التي يعانون منها ببساطة منذ عقود، والتي تصدأ في مكان ما في ساحتهم الخلفية.
موضحا أن المشكلة تكمن في أن صانعي الأسلحة الغربيين حريصون على استخدام المواد السامة الخطرة من أجل خلق مقاومة للدروع ضد القذائف التراكمية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMT
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