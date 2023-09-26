https://sputnikarabic.ae/20230926/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-موسكو-مصممة-على-تقديم-مخربي-التيار-الشمالي-إلى-العدالة-1081434903.html

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو مصممة على تقديم مخربي "التيار الشمالي" إلى العدالة

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو مصممة على تقديم مخربي "التيار الشمالي" إلى العدالة

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا مصرة على تقديم المسؤولين عن تخريب خطوط أنابيب الغاز الطبيعي "التيار الشمالي"، في بحر... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T20:49+0000

2023-09-26T20:49+0000

2023-09-26T20:49+0000

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "روسيا ستظل مصممة على تقديم هؤلاء الذين أمروا ونفذوا العمل التخريبي إلى العدالة".وتابع: "بلدنا يعتزم تقديم مسودة بيان رئاسي حول هذه القضية لعناية مجلس الأمن. سنقدم النص خلال الأيام المقبلة".وتابع نيبينزيا: "هذا ما يفعلونه الآن".وفي وقت سابق، نقل سيمور هيرش، عن مسؤول لم يذكر اسمه: "الإدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن) طرحت موضوع "نورد ستريم" للمناقشة لأنه كان خط الأنابيب الوحيد الذي يمكننا (الأمريكيون) الوصول إليه ويمكن التنصل من هذا (التخريب)".ويصادف اليوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، الذكرى الأولى للتفجير الإرهابي لخط أنابيب غاز "نورد ستريم"، الذي استهدف خطي الغاز اللذين تمد بهما روسيا القارة الأوروبية بالغاز.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 22 فبراير/ شباط العام الحالي، بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".كما رفض مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتماد مشروع قرار روسي، صاغته الصين وعدة دول، يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تفجير خطي "نورد ستريم".

https://sputnikarabic.ae/20230926/صحفي-أمريكي-تم-تفجيرنورد-ستريم-لأنه-كان-من-السهل-على-الولايات-المتحدة-أن-تتنصل-من-الهجوم-الإرهابي-1081416142.html

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