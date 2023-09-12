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عضوة في الكونغرس تدعو الجمهوريين للاتحاد لعزل بايدن
عضوة في الكونغرس تدعو الجمهوريين للاتحاد لعزل بايدن
دعت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، اليوم الأربعاء، النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى الاتحاد بشأن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T22:40+0000
2023-09-12T22:40+0000
جو بايدن
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وقالت جرين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا حول التحقيق في إجراءات المساءلة ضد جو بايدن".وأضافت "الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة حول عقود من الفساد لديه".ولفتت: "بغض النظر عن مدى طول الوقت اللازم، سيتم تحقيق المساءلة ضد جو بايدن وأولئك في حكومتنا الذين ستكشف جرائمهم".وفي منشور آخر، قالت غرين"لقد قدمت مواد عزل ضد بايدن بسبب تعاملاته التجارية الفاسدة في أوكرانيا والصين عندما كان نائبًا للرئيس في أول يوم له في منصبه".وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس كيفين مكارثي بدء تحقيق رسمي في إطار إجراءات العزل ضد بايدن.وقال السياسي الأمريكي إن الكونغرس يمتلك معلومات عن الفساد واستغلال منصب رئيس الولايات المتحدة. وخلال التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري، تبين أن عائلة جو بايدن كانت تتلقى ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي أثناء فترة عمله كنائب للرئيس للولايات المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230905/أغلبية-مجلس-النواب-الأمريكي-تدعم-بدء-إجراءات-العزل-ضد-بايدن-1080704731.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

عضوة في الكونغرس تدعو الجمهوريين للاتحاد لعزل بايدن

22:40 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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دعت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، اليوم الأربعاء، النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى الاتحاد بشأن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت جرين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا حول التحقيق في إجراءات المساءلة ضد جو بايدن".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
أغلبية مجلس النواب الأمريكي تدعم بدء إجراءات العزل ضد بايدن
5 سبتمبر, 01:31 GMT
وأضافت "الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة حول عقود من الفساد لديه".
ولفتت: "بغض النظر عن مدى طول الوقت اللازم، سيتم تحقيق المساءلة ضد جو بايدن وأولئك في حكومتنا الذين ستكشف جرائمهم".
وفي منشور آخر، قالت غرين"لقد قدمت مواد عزل ضد بايدن بسبب تعاملاته التجارية الفاسدة في أوكرانيا والصين عندما كان نائبًا للرئيس في أول يوم له في منصبه".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس كيفين مكارثي بدء تحقيق رسمي في إطار إجراءات العزل ضد بايدن.
وقال السياسي الأمريكي إن الكونغرس يمتلك معلومات عن الفساد واستغلال منصب رئيس الولايات المتحدة. وخلال التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري، تبين أن عائلة جو بايدن كانت تتلقى ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي أثناء فترة عمله كنائب للرئيس للولايات المتحدة".
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