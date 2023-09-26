https://sputnikarabic.ae/20230926/-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-نرحب-برفض-مصر-تقديم-الأسلحة-لأوكرانيا-1081421898.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي: نرحب برفض مصر تقديم الأسلحة لأوكرانيا
سكرتير مجلس الأمن الروسي: نرحب برفض مصر تقديم الأسلحة لأوكرانيا
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T14:49+0000
2023-09-26T14:49+0000
2023-09-26T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال باتروشيف، الذي يجري زيارة عمل إلى مصر: "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.أفادت الخدمة بأن "رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20230926/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يصل-مصر-لإجراء-مباحثات-أمنية-1081403358.html
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روسيا, مصر, العالم
سكرتير مجلس الأمن الروسي: نرحب برفض مصر تقديم الأسلحة لأوكرانيا
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أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف.
وقال باتروشيف، الذي يجري زيارة عمل إلى مصر: "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".
وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.
أفادت الخدمة بأن "رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".