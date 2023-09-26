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سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء مباحثات أمنية
سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء مباحثات أمنية
أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي اليوم الثلاثاء عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T06:33+0000
2023-09-26T06:33+0000
روسيا
مصر
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أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن "رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".وأضافت الخدمة الصحفية: "ومستشار الرئيس المصري لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، وكذلك رؤساء عدد من دوائر الجمهورية".وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي يوم أمس الاثنين أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".
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روسيا, مصر
روسيا, مصر

سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء مباحثات أمنية

06:33 GMT 26.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي اليوم الثلاثاء عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن "رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".

في السادس والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري، تجرى في القاهرة مفاوضات مع مستشارة الرئيس المصري لقضايا الأمن القومي فايزة النجا.

الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي
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وأضافت الخدمة الصحفية: "ومستشار الرئيس المصري لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، وكذلك رؤساء عدد من دوائر الجمهورية".
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي يوم أمس الاثنين أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".
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