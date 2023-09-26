https://sputnikarabic.ae/20230926/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يصل-مصر-لإجراء-مباحثات-أمنية-1081403358.html

سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء مباحثات أمنية

سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء مباحثات أمنية

أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي اليوم الثلاثاء عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T06:33+0000

2023-09-26T06:33+0000

2023-09-26T06:33+0000

روسيا

مصر

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أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن "رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".وأضافت الخدمة الصحفية: "ومستشار الرئيس المصري لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، وكذلك رؤساء عدد من دوائر الجمهورية".وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي يوم أمس الاثنين أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".

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