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القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدمر-4-مراكز-قيادة-أوكرانية--عاجل-1081444519.html
القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية
القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصدت وحدات من... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:37+0000
2023-09-27T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "تم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب بيان الدفاع: "في هذا الاتجاه بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 390 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و4 دبابات، و9 مركبات قتال مشاة، و7 سيارات، ومدفعين من طراز "إم777" أمريكيي الصنع".وأردف البيان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات المجموعة العسكرية الروسية، والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب هجومًا شنته المجموعة الهجومية للواء "غايغر 71" التابع للعدو في منطقة فيربوفوي، وفي منطقة رابوتينو، تم تدمير القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 47 و117 الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدك-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1081443586.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية

12:37 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 27.09.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 11 هجوما معاديا.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "تم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، جنبا إلى جنب مع الطيران والمدفعية الروسية، بصد 10 هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات الأوكرانية، في مناطق سبورنوي وكليشيفكا ونيفلسكي".

وبحسب بيان الدفاع: "في هذا الاتجاه بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 390 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و4 دبابات، و9 مركبات قتال مشاة، و7 سيارات، ومدفعين من طراز "إم777" أمريكيي الصنع".

وتابع بيان الدفاع: "في منطقة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأردف البيان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات المجموعة العسكرية الروسية، والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب هجومًا شنته المجموعة الهجومية للواء "غايغر 71" التابع للعدو في منطقة فيربوفوي، وفي منطقة رابوتينو، تم تدمير القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 47 و117 الأوكرانية".

وبحسب البيان: "تم القضاء على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات، ومدفعين أمريكيي الصنع من طراز "أم777"، ومدفعية "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي".

عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
11:30 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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