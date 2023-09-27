https://sputnikarabic.ae/20230927/تقدم-مفرزة-القوات-الخاصة-الروسية-إسبانيولا-في-اتجاه-أرتيموفسك-1081422287.html

تقدم مفرزة القوات الخاصة الروسية "إسبانيولا" في اتجاه أرتيموفسك

تقدم مفرزة القوات الخاصة الروسية "إسبانيولا" في اتجاه أرتيموفسك

تقدم مفرزة القوات الخاصة "إسبانيولا" الروسية في اتجاه أرتيموفسك

2023-09-27T09:31+0000

2023-09-27T09:31+0000

2023-09-27T09:31+0000

صور

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وصرّح نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" بعلامة النداء "ياري"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قائلًا: "أحبطت الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستدرجت الجيش الأوكراني إلى منطقة المقبرة، ودمرت نقطة مراقبة تابعة لهم هناك، كما دمرت مدفع هاون مع أفراد طاقمه، وإمداداتها من الذخيرة، وتم طرد العدو من مواقعه".ووفقًا لقوله، حدث هذا في نهاية أغسطس/ آب الماضي من العام الجاري.وأردف أن "مثل هذه المواقف حدثت في جميع أنحاء خط المواجهة في تلك المنطقة".وأوضح نائب القائد، قائلًا: مضيفا: "والآن، تكمن مهمة المفرزة في الحفاظ على الدفاع. ولكن في الوقت نفسه، المقاتلون مستعدون للانتقال إلى العمليات الهجومية".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أنه "في مناطق كليشييفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع الماضي، قامت مجموعة قوات "الجنوب" (يوجني) بصد 28 هجومًا من قبل مجموعات هجومية من الفرق الآلية الـ53 والـ110 والجوية الـ79 واللواء الهجومي الثالث التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".يُشار إلى أن الوحدة التطوعية "إسبانيولا"، مكونة من هواة ومشجعي أندية كرة القدم.

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الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، العملية العسكرية الخاصة، دونيتسك