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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/تقدم-مفرزة-القوات-الخاصة-الروسية-إسبانيولا-في-اتجاه-أرتيموفسك-1081422287.html
تقدم مفرزة القوات الخاصة الروسية "إسبانيولا" في اتجاه أرتيموفسك
تقدم مفرزة القوات الخاصة الروسية "إسبانيولا" في اتجاه أرتيموفسك
تقدم مفرزة القوات الخاصة "إسبانيولا" الروسية في اتجاه أرتيموفسك
2023-09-27T09:31+0000
2023-09-27T09:31+0000
صور
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرّح نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" بعلامة النداء "ياري"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قائلًا: "أحبطت الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستدرجت الجيش الأوكراني إلى منطقة المقبرة، ودمرت نقطة مراقبة تابعة لهم هناك، كما دمرت مدفع هاون مع أفراد طاقمه، وإمداداتها من الذخيرة، وتم طرد العدو من مواقعه".ووفقًا لقوله، حدث هذا في نهاية أغسطس/ آب الماضي من العام الجاري.وأردف أن "مثل هذه المواقف حدثت في جميع أنحاء خط المواجهة في تلك المنطقة".وأوضح نائب القائد، قائلًا: مضيفا: "والآن، تكمن مهمة المفرزة في الحفاظ على الدفاع. ولكن في الوقت نفسه، المقاتلون مستعدون للانتقال إلى العمليات الهجومية".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أنه "في مناطق كليشييفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع الماضي، قامت مجموعة قوات "الجنوب" (يوجني) بصد 28 هجومًا من قبل مجموعات هجومية من الفرق الآلية الـ53 والـ110 والجوية الـ79 واللواء الهجومي الثالث التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".يُشار إلى أن الوحدة التطوعية "إسبانيولا"، مكونة من هواة ومشجعي أندية كرة القدم.
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الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، العملية العسكرية الخاصة، دونيتسك
الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، العملية العسكرية الخاصة، دونيتسك

تقدم مفرزة القوات الخاصة الروسية "إسبانيولا" في اتجاه أرتيموفسك

09:31 GMT 27.09.2023
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أفاد نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" لـ"سبوتنيك"، عن طريقة قتال عناصر المجموعة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وصرّح نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" بعلامة النداء "ياري"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قائلًا: "أحبطت الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستدرجت الجيش الأوكراني إلى منطقة المقبرة، ودمرت نقطة مراقبة تابعة لهم هناك، كما دمرت مدفع هاون مع أفراد طاقمه، وإمداداتها من الذخيرة، وتم طرد العدو من مواقعه".
ووفقًا لقوله، حدث هذا في نهاية أغسطس/ آب الماضي من العام الجاري.

وأضاف: "المنطقة التي تحت مسؤوليتنا تمتد من كليشييفكا حتى كورديوموفكا، وبناء على ذلك، أجرينا استطلاعًا للخط الأمامي، وحددنا موقع العدو، ولم نهاجمه في بداية الأمر، وسمحنا له بالتصرف بوقاحة، والاقتراب... وفي كورديوموفكا، سمحت المفرزة للعدو بالاقتراب من منطقة المقبرة وتنظيم نقطة مراقبة خاصة به هناك. وبالفعل، عندما أحضروا الذخيرة إلى هناك، قاموا ببناء نقطة مراقبة، وتصرفوا بشكل وقح للغاية لدرجة أنهم بدأوا في نشر مدافع الهاون". وتابع، بالقول: "كانت فرقة الاستطلاع الخاصة بنا تعمل في هذا الاتجاه، وتلقت الأمر بتدمير العدو، ثم تم تحييده".

وأردف أن "مثل هذه المواقف حدثت في جميع أنحاء خط المواجهة في تلك المنطقة".
وأوضح نائب القائد، قائلًا:
"لقد حددت فرق الاستطلاع الخاصة بنا مواقع العدو، وسمحت لهم (الجيش الأوكراني) بالتقدم إلى نقاط معينة، حيث قاموا بتجميع الذخيرة، ونتيجة لذلك أصيب كل هذا بنيران مدفعيتنا".
مضيفا: "والآن، تكمن مهمة المفرزة في الحفاظ على الدفاع. ولكن في الوقت نفسه، المقاتلون مستعدون للانتقال إلى العمليات الهجومية".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أنه "في مناطق كليشييفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع الماضي، قامت مجموعة قوات "الجنوب" (يوجني) بصد 28 هجومًا من قبل مجموعات هجومية من الفرق الآلية الـ53 والـ110 والجوية الـ79 واللواء الهجومي الثالث التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Sergey Averin
/
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قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور

قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قوات مفرزة &quot;إسبانيولا&quot; الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Sergey Averin
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قوات مفرزة "إسبانيولا" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يُشار إلى أن الوحدة التطوعية "إسبانيولا"، مكونة من هواة ومشجعي أندية كرة القدم.
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