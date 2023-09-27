تقدم مفرزة القوات الخاصة الروسية "إسبانيولا" في اتجاه أرتيموفسك

وصرّح نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" بعلامة النداء "ياري"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قائلًا: "أحبطت الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستدرجت الجيش الأوكراني إلى منطقة المقبرة، ودمرت نقطة مراقبة تابعة لهم هناك، كما دمرت مدفع هاون مع أفراد طاقمه، وإمداداتها من الذخيرة، وتم طرد العدو من مواقعه".ووفقًا لقوله، حدث هذا في نهاية أغسطس/ آب الماضي من العام الجاري.وأردف أن "مثل هذه المواقف حدثت في جميع أنحاء خط المواجهة في تلك المنطقة".وأوضح نائب القائد، قائلًا: مضيفا: "والآن، تكمن مهمة المفرزة في الحفاظ على الدفاع. ولكن في الوقت نفسه، المقاتلون مستعدون للانتقال إلى العمليات الهجومية".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أنه "في مناطق كليشييفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع الماضي، قامت مجموعة قوات "الجنوب" (يوجني) بصد 28 هجومًا من قبل مجموعات هجومية من الفرق الآلية الـ53 والـ110 والجوية الـ79 واللواء الهجومي الثالث التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".يُشار إلى أن الوحدة التطوعية "إسبانيولا"، مكونة من هواة ومشجعي أندية كرة القدم.
أفاد نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" لـ"سبوتنيك"، عن طريقة قتال عناصر المجموعة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وصرّح نائب قائد مفرزة "إسبانيولا" بعلامة النداء "ياري"، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قائلًا: "أحبطت الوحدة التطوعية الروسية "إسبانيولا"، هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستدرجت الجيش الأوكراني إلى منطقة المقبرة، ودمرت نقطة مراقبة تابعة لهم هناك، كما دمرت مدفع هاون مع أفراد طاقمه، وإمداداتها من الذخيرة، وتم طرد العدو من مواقعه".
ووفقًا لقوله، حدث هذا في نهاية أغسطس/ آب الماضي من العام الجاري.
وأضاف: "المنطقة التي تحت مسؤوليتنا تمتد من كليشييفكا حتى كورديوموفكا، وبناء على ذلك، أجرينا استطلاعًا للخط الأمامي، وحددنا موقع العدو، ولم نهاجمه في بداية الأمر، وسمحنا له بالتصرف بوقاحة، والاقتراب... وفي كورديوموفكا، سمحت المفرزة للعدو بالاقتراب من منطقة المقبرة وتنظيم نقطة مراقبة خاصة به هناك. وبالفعل، عندما أحضروا الذخيرة إلى هناك، قاموا ببناء نقطة مراقبة، وتصرفوا بشكل وقح للغاية لدرجة أنهم بدأوا في نشر مدافع الهاون". وتابع، بالقول: "كانت فرقة الاستطلاع الخاصة بنا تعمل في هذا الاتجاه، وتلقت الأمر بتدمير العدو، ثم تم تحييده".
وأردف أن "مثل هذه المواقف حدثت في جميع أنحاء خط المواجهة في تلك المنطقة".
وأوضح نائب القائد، قائلًا:
"لقد حددت فرق الاستطلاع الخاصة بنا مواقع العدو، وسمحت لهم (الجيش الأوكراني) بالتقدم إلى نقاط معينة، حيث قاموا بتجميع الذخيرة، ونتيجة لذلك أصيب كل هذا بنيران مدفعيتنا".
مضيفا: "والآن، تكمن مهمة المفرزة في الحفاظ على الدفاع. ولكن في الوقت نفسه، المقاتلون مستعدون للانتقال إلى العمليات الهجومية".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أنه "في مناطق كليشييفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع الماضي، قامت مجموعة قوات "الجنوب" (يوجني) بصد 28 هجومًا من قبل مجموعات هجومية من الفرق الآلية الـ53 والـ110 والجوية الـ79 واللواء الهجومي الثالث التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".