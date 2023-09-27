https://sputnikarabic.ae/20230927/سفير-روسيا-نشكر-لبنان-على-دعمه-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-محاربة-تمجيد-النازية-1081470024.html

سفير روسيا: نشكر لبنان على دعمه مشروع القرار الروسي بشأن محاربة تمجيد النازية

سفير روسيا: نشكر لبنان على دعمه مشروع القرار الروسي بشأن محاربة تمجيد النازية

رأى السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن السلطات الكندية لا تهتم على الإطلاق بذكرى مواطنيها الذين سفكت دماؤهم في الحرب العالمية الثانية ضد النازيين،... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T20:23+0000

2023-09-27T20:23+0000

2023-09-27T20:23+0000

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روسيا

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وقال روداكوف، اليوم الأربعاء، في بيانٍ نشره المكتب الإعلامي للسفارة على موقعها الرسمي، إنه "لا يسعنا إلا أن نلفت الانتباه إلى لقطات البرلمان الكندي المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يقف نوابه وهم يصفقون للعضو الأوكراني في الوحدة العقابية الفاشية "إس إس" ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عاما".وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن "لا يصوت لبنان هذا العام، كما كان الحال خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح هذا القرار فحسب، بل أن يكون أيضا من بين مؤلفي هذه الوثيقة، التي هي الأهم لمستقبل البشرية جمعاء".وأكد روداكوف أن "روسيا ملتزمة التزاما راسخًا بمكافحة تمجيد النازية، بما في ذلك في محافل الأمم المتحدة. وقد أصبح هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة على خلفية محاولات الغرب الجماعي تمجيد المجرمين النازيين. نؤكد أن هذا الأمر لن نسمح به!".وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 2022، مشروع القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة.وأيدت 106 دول القرار، وصوتت 51 دولة ضده، قي حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة على القرار في كانون الأول/ديسمبر.كما تدين الوثيقة استخدام المواد التعليمية، والخطابات التي تروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد في أثناء التدريب.وحظي المواطن الأوكراني النازي، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان الكندي على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسنّ تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.

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