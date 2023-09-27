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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/صحيفة-ألمانيا-لا-ترسل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-خوفا-من-روسيا-1081470294.html
صحيفة: ألمانيا لا ترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا خوفا من روسيا
صحيفة: ألمانيا لا ترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا خوفا من روسيا
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن ألمانيا قررت تأجيل شحن صواريخ "توروس" عالية الدقة إلى أوكرانيا بسبب الخوف من روسيا. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T20:53+0000
2023-09-27T20:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار ألمانيا
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وقالت الصحيفة: "وافقت الحكومة الألمانية بشكل عام على تسليم صواريخ توروس، لكن المستشار أولاف شولتس علق هذه الخطوة بسبب المخاوف من أن يضطر أفراد ألمان إلى السفر إلى أوكرانيا للمساعدة في صيانة وتشغيل السلاح المعقدة".وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن المصادر، فإن ألمانيا من الممكن أن توافق على الإمدادات إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة مماثلة إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن إمكانية التوصل إلى حل سريع لمسألة نقل صواريخ "توروس" إلى كييف. وفي الوقت نفسه، سبق أن أوضحت برلين عدة مرات أن توريد هذه الأسلحة لا يعتبر أولوية دون التنسيق مع شركاء الناتو.ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.وصرحت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين تصبح الأسلحة المنقولة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ألمانيا-تقول-إن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توروس-يمثل-تحديا-وسيستغرق-وقتا-1080846645.html
أخبار ألمانيا
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

صحيفة: ألمانيا لا ترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا خوفا من روسيا

20:53 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "بال"
منظومة صواريخ بال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن ألمانيا قررت تأجيل شحن صواريخ "توروس" عالية الدقة إلى أوكرانيا بسبب الخوف من روسيا.
وقالت الصحيفة: "وافقت الحكومة الألمانية بشكل عام على تسليم صواريخ توروس، لكن المستشار أولاف شولتس علق هذه الخطوة بسبب المخاوف من أن يضطر أفراد ألمان إلى السفر إلى أوكرانيا للمساعدة في صيانة وتشغيل السلاح المعقدة".

ووفقا لمصادر الصحيفة، يعتقد شولتس أن وجود متخصصين عسكريين ألمان في منطقة القتال يمكن أن يجر ألمانيا إلى عمق أكبر في الصراع، ما قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن المصادر، فإن ألمانيا من الممكن أن توافق على الإمدادات إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة مماثلة إلى أوكرانيا.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا
9 سبتمبر, 11:46 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن إمكانية التوصل إلى حل سريع لمسألة نقل صواريخ "توروس" إلى كييف. وفي الوقت نفسه، سبق أن أوضحت برلين عدة مرات أن توريد هذه الأسلحة لا يعتبر أولوية دون التنسيق مع شركاء الناتو.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن توريد بلادها صواريخ كروز طويلة المدى من طراز ‏‏"توروس" إلى أوكرانيا يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الاتفاق على كل التفاصيل بشأنها يستغرق وقتا.‏

ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
وصرحت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين تصبح الأسلحة المنقولة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
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