https://sputnikarabic.ae/20230927/صحيفة-ألمانيا-لا-ترسل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-خوفا-من-روسيا-1081470294.html

صحيفة: ألمانيا لا ترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا خوفا من روسيا

صحيفة: ألمانيا لا ترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا خوفا من روسيا

أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن ألمانيا قررت تأجيل شحن صواريخ "توروس" عالية الدقة إلى أوكرانيا بسبب الخوف من روسيا. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T20:53+0000

2023-09-27T20:53+0000

2023-09-27T20:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار ألمانيا

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وقالت الصحيفة: "وافقت الحكومة الألمانية بشكل عام على تسليم صواريخ توروس، لكن المستشار أولاف شولتس علق هذه الخطوة بسبب المخاوف من أن يضطر أفراد ألمان إلى السفر إلى أوكرانيا للمساعدة في صيانة وتشغيل السلاح المعقدة".وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن المصادر، فإن ألمانيا من الممكن أن توافق على الإمدادات إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة مماثلة إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن إمكانية التوصل إلى حل سريع لمسألة نقل صواريخ "توروس" إلى كييف. وفي الوقت نفسه، سبق أن أوضحت برلين عدة مرات أن توريد هذه الأسلحة لا يعتبر أولوية دون التنسيق مع شركاء الناتو.ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.وصرحت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين تصبح الأسلحة المنقولة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230909/ألمانيا-تقول-إن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توروس-يمثل-تحديا-وسيستغرق-وقتا-1080846645.html

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