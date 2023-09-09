https://sputnikarabic.ae/20230909/ألمانيا-تقول-إن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توروس-يمثل-تحديا-وسيستغرق-وقتا-1080846645.html

ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا

ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن توريد بلادها صواريخ كروز طويلة المدى من طراز ‏‏"توروس" إلى أوكرانيا يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الاتفاق على كل... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T11:46+0000

2023-09-09T11:46+0000

2023-09-09T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأوضحت في مقابلة مع موقع "Ouest-France" وشريكتها مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية: "هذا ليس شيئا يمكن القيام به بسرعة كما كان الحال مع دبابات "ليوبارد" أو أنظمة الدفاع الجوي "إيريس- تي"، يجب توضيح كل التفاصيل أولا".كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحاتها، إلى أن طلب كييف نقل صواريخ توروس كروز "أمر مفهوم للغاية"، على الرغم من أنها رفضت الإجابة عما إذا كانت ترى أنه من الضروري الحد من نطاق ضرباتها. يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد إعطاء صواريخ "توروس" لأوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا.وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في نفس الشهر، إنه لا يتعجل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا.ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.

https://sputnikarabic.ae/20230818/سفير-أوكرانيا-لدى-برلين-يحث-ألمانيا-على-تسليم-كييف-صواريخ-توروس-1080200917.html

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