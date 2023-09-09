https://sputnikarabic.ae/20230909/ألمانيا-تقول-إن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توروس-يمثل-تحديا-وسيستغرق-وقتا-1080846645.html
ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا
ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن توريد بلادها صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الاتفاق على كل... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T11:46+0000
2023-09-09T11:46+0000
2023-09-09T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080068798_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_d86a96bf4594f2a6691a4c2743fb6591.jpg
وأوضحت في مقابلة مع موقع "Ouest-France" وشريكتها مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية: "هذا ليس شيئا يمكن القيام به بسرعة كما كان الحال مع دبابات "ليوبارد" أو أنظمة الدفاع الجوي "إيريس- تي"، يجب توضيح كل التفاصيل أولا".كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحاتها، إلى أن طلب كييف نقل صواريخ توروس كروز "أمر مفهوم للغاية"، على الرغم من أنها رفضت الإجابة عما إذا كانت ترى أنه من الضروري الحد من نطاق ضرباتها. يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد إعطاء صواريخ "توروس" لأوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا.وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في نفس الشهر، إنه لا يتعجل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا.ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20230818/سفير-أوكرانيا-لدى-برلين-يحث-ألمانيا-على-تسليم-كييف-صواريخ-توروس-1080200917.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080068798_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9ede831ca8e40c60096d8b17677896b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا
تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن توريد بلادها صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الاتفاق على كل التفاصيل بشأنها يستغرق وقتا.
وأوضحت في مقابلة مع موقع
"Ouest-France" وشريكتها مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية: "هذا ليس شيئا يمكن القيام به بسرعة كما كان الحال مع دبابات "ليوبارد" أو أنظمة الدفاع الجوي "إيريس- تي
"، يجب توضيح كل التفاصيل أولا".
كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحاتها، إلى أن طلب كييف نقل صواريخ توروس كروز "أمر مفهوم للغاية"، على الرغم من أنها رفضت الإجابة عما إذا كانت ترى أنه من الضروري الحد من نطاق ضرباتها.
يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد إعطاء صواريخ "توروس" لأوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا.
وقال المستشار الألماني
أولاف شولتس في نفس الشهر، إنه لا يتعجل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا.
ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.