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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ألمانيا-تقول-إن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توروس-يمثل-تحديا-وسيستغرق-وقتا-1080846645.html
ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا
ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن توريد بلادها صواريخ كروز طويلة المدى من طراز ‏‏"توروس" إلى أوكرانيا يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الاتفاق على كل... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T11:46+0000
2023-09-09T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت في مقابلة مع موقع "Ouest-France" وشريكتها مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية: "هذا ليس شيئا يمكن القيام به بسرعة كما كان الحال مع دبابات "ليوبارد" أو أنظمة الدفاع الجوي "إيريس- تي"، يجب توضيح كل التفاصيل أولا".كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحاتها، إلى أن طلب كييف نقل صواريخ توروس كروز "أمر مفهوم للغاية"، على الرغم من أنها رفضت الإجابة عما إذا كانت ترى أنه من الضروري الحد من نطاق ضرباتها. يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد إعطاء صواريخ "توروس" لأوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا.وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في نفس الشهر، إنه لا يتعجل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا.ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20230818/سفير-أوكرانيا-لدى-برلين-يحث-ألمانيا-على-تسليم-كييف-صواريخ-توروس-1080200917.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ألمانيا تقول إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" يمثل تحديا وسيستغرق وقتا

11:46 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن توريد بلادها صواريخ كروز طويلة المدى من طراز ‏‏"توروس" إلى أوكرانيا يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الاتفاق على كل التفاصيل بشأنها يستغرق وقتا.‏
وأوضحت في مقابلة مع موقع "Ouest-France" وشريكتها مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية: "هذا ليس شيئا يمكن القيام به بسرعة كما كان الحال مع دبابات "ليوبارد" أو أنظمة الدفاع الجوي "إيريس- تي"، يجب توضيح كل التفاصيل أولا".
كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحاتها، إلى أن طلب كييف نقل صواريخ توروس كروز "أمر مفهوم للغاية"، على الرغم من أنها رفضت الإجابة عما إذا كانت ترى أنه من الضروري الحد من نطاق ضرباتها.
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
سفير أوكرانيا لدى برلين يحث ألمانيا على تسليم كييف صواريخ "توروس"
18 أغسطس, 14:04 GMT
يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد إعطاء صواريخ "توروس" لأوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في نفس الشهر، إنه لا يتعجل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا.
ويضغط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على ألمانيا للحصول على صواريخ "توروس"، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
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