عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/صحيفة-الغرب-يعتزم-إمداد-أوكرانيا-بأنظمة-دفاع-جوي-بسبب-تباطؤ-الهجوم-1081465860.html
صحيفة: الغرب يعتزم إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسبب تباطؤ الهجوم
صحيفة: الغرب يعتزم إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسبب تباطؤ الهجوم
أفادت صحيفة غربية بأن الدول الغربية تريد التركيز في المستقبل على تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي، على خلفية التباطؤ المتوقع في الهجوم الأوكراني. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T18:25+0000
2023-09-27T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104121/96/1041219639_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_03810988548fa9b0734efafaa7f644bb.jpg
وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع لويد أوستن دعا إلى تغييرات في الأولويات فيما يتعلق بأشكال الدعم المقدم لأوكرانيا.وأضاف المسؤول لصحيفة "تلغراف" أن الغرب سيحاول نقل أنظمة إضافية إلى كييف "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".وتؤدي الولايات المتحدة وبريطانيا دورا أساسيًا في أمداد أوكرانيا بمختلف الأسلحة المتطورة، في محاولة إضافية لتهديد الأمن القومي الروسي، وإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230926/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-كييف-في-طريقها-للاستسلام-1081432773.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104121/96/1041219639_470:0:3201:2048_1920x0_80_0_0_ba75050029ac4da5bef3bf780b0b82a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: الغرب يعتزم إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسبب تباطؤ الهجوم

18:25 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية "تور-إم2"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت صحيفة غربية بأن الدول الغربية تريد التركيز في المستقبل على تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي، على خلفية التباطؤ المتوقع في الهجوم الأوكراني.
وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع لويد أوستن دعا إلى تغييرات في الأولويات فيما يتعلق بأشكال الدعم المقدم لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع لم يذكر اسمه: "الدفاع الجوي، الدفاع الجوي، الدفاع الجوي... الاتجاه الرئيسي لجميع الحلفاء الذين يقدمون المساعدة الأمنية".

وأضاف المسؤول لصحيفة "تلغراف" أن الغرب سيحاول نقل أنظمة إضافية إلى كييف "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأشار إلى أنه حتى وقت قريب، أعطى الغرب الأولوية لتوريد الذخيرة. ومع ذلك، مع تباطؤ الهجوم الأوكراني بسبب الأحوال الجوية، تغيرت الخطط الغربية رغم استمرار كييف في طلب المزيد من الذخيرة.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
أمس, 20:34 GMT
وتؤدي الولايات المتحدة وبريطانيا دورا أساسيًا في أمداد أوكرانيا بمختلف الأسلحة المتطورة، في محاولة إضافية لتهديد الأمن القومي الروسي، وإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала