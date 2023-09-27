https://sputnikarabic.ae/20230927/لافروف-يبحث-مع-وزير-خارجية-أذربيجان-الوضع-في-قره-باغ-1081463603.html

لافروف يبحث مع وزير خارجية أذربيجان الوضع في قره باغ

لافروف يبحث مع وزير خارجية أذربيجان الوضع في قره باغ

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، الوضع في قره باغ وسلامة السكان الأرمن. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T17:01+0000

2023-09-27T17:01+0000

2023-09-27T17:01+0000

روسيا

قره باغ

أذربيجان

العالم

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وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تمت مناقشة الوضع في قره باغ، بما في ذلك القضايا الإنسانية، وتأمين حقوق وأمن المدنيين الأرمن".وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، واتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد من العملية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".

https://sputnikarabic.ae/20230926/بوتين-ورئيسي-يحثان-على-حل-قضايا-قره-باغ-سلميا-1081414554.html

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