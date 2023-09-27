https://sputnikarabic.ae/20230927/لافروف-يبحث-مع-وزير-خارجية-أذربيجان-الوضع-في-قره-باغ-1081463603.html
لافروف يبحث مع وزير خارجية أذربيجان الوضع في قره باغ
لافروف يبحث مع وزير خارجية أذربيجان الوضع في قره باغ
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، الوضع في قره باغ وسلامة السكان الأرمن. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T17:01+0000
2023-09-27T17:01+0000
2023-09-27T17:01+0000
روسيا
قره باغ
أذربيجان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295842_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_47ff7079f33c8197a7312bb986e831ff.jpg
وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تمت مناقشة الوضع في قره باغ، بما في ذلك القضايا الإنسانية، وتأمين حقوق وأمن المدنيين الأرمن".وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، واتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد من العملية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
https://sputnikarabic.ae/20230926/بوتين-ورئيسي-يحثان-على-حل-قضايا-قره-باغ-سلميا-1081414554.html
قره باغ
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295842_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f28ae052ec2867e91b238155d46d3526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قره باغ, أذربيجان, العالم
روسيا, قره باغ, أذربيجان, العالم
لافروف يبحث مع وزير خارجية أذربيجان الوضع في قره باغ
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، الوضع في قره باغ وسلامة السكان الأرمن.
وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تمت مناقشة الوضع في قره باغ، بما في ذلك القضايا الإنسانية، وتأمين حقوق وأمن المدنيين الأرمن".
وتابع البيان: "تم بحث سبل تنفيذ مجموعة الاتفاقيات الثلاثية المبرمة على أعلى مستوى في 2020-2022، المتعلقة بتطوير معاهدة السلام بين باكو ويريفان، وترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وفتح ممرات النقل".
وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، واتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وقيادة مركز المراقبة الروسي التركي المشترك بـ "التدابير المحلية لمكافحة الإرهاب" التي تجري في إقليم قره باغ"، بحسب تعبيرها.
وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري.
واعتبرت باكو أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرط لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان مؤكدة عدم وجود وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
وبعد يوم واحد من العملية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.
يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا
وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.
وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان، داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.
وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.
وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".