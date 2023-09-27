عربي
https://sputnikarabic.ae/20230927/واتس-آب-يحدد-تاريخ-توقفه-عن-العمل-على-أحد-أنظمة-تشغيل-أندرويد-1081444364.html
"واتسآب" يحدد تاريخ توقفه عن العمل على أحد أنظمة تشغيل "أندرويد"
"واتسآب" يحدد تاريخ توقفه عن العمل على أحد أنظمة تشغيل "أندرويد"
أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:23+0000
2023-09-27T12:32+0000
منوعات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068838234_0:0:1748:983_1920x0_80_0_0_f3055f7ca8ed616acfdced4c48b3cadc.jpg
بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".ومن هذا التاريخ سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل "Android".
https://sputnikarabic.ae/20230121/واتسآب-يتيح-لمستخدميه-الدردشة-مع-أنفسهم-1072546293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068838234_28:0:1580:1164_1920x0_80_0_0_7328cc00d7f510f6050d7ff08f0e0d8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, العالم
منوعات, العالم

"واتسآب" يحدد تاريخ توقفه عن العمل على أحد أنظمة تشغيل "أندرويد"

12:23 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 27.09.2023)
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEEتطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.

وتضمنت القائمة منتجات من شركة "Samsung" و"HTC" و"Motorola" و"LG" و"Sony" و"Sony Ericsson".

وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
مجتمع
"واتسآب" يتيح لمستخدميه الدردشة مع أنفسهم
21 يناير, 13:58 GMT
ومن هذا التاريخ سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل "Android".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала