https://sputnikarabic.ae/20230927/واتس-آب-يحدد-تاريخ-توقفه-عن-العمل-على-أحد-أنظمة-تشغيل-أندرويد-1081444364.html
"واتسآب" يحدد تاريخ توقفه عن العمل على أحد أنظمة تشغيل "أندرويد"
"واتسآب" يحدد تاريخ توقفه عن العمل على أحد أنظمة تشغيل "أندرويد"
أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:23+0000
2023-09-27T12:23+0000
2023-09-27T12:32+0000
منوعات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068838234_0:0:1748:983_1920x0_80_0_0_f3055f7ca8ed616acfdced4c48b3cadc.jpg
بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".ومن هذا التاريخ سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل "Android".
https://sputnikarabic.ae/20230121/واتسآب-يتيح-لمستخدميه-الدردشة-مع-أنفسهم-1072546293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068838234_28:0:1580:1164_1920x0_80_0_0_7328cc00d7f510f6050d7ff08f0e0d8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم
"واتسآب" يحدد تاريخ توقفه عن العمل على أحد أنظمة تشغيل "أندرويد"
12:23 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.
وتضمنت القائمة منتجات من شركة "Samsung" و"HTC" و"Motorola" و"LG" و"Sony" و"Sony Ericsson".
وجاء في بيان الشركة
(المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".
ومن هذا التاريخ سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل "Android".