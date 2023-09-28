https://sputnikarabic.ae/20230928/أبرامز-بمواجهة-تي-90أي-دبابة-تتمتع-بفرص-أكبر-في-ساحة-المعركة-1081480678.html
"أبرامز بمواجهة تي 90"...أي دبابة تتمتع بفرص أكبر في ساحة المعركة
"أبرامز بمواجهة تي 90"...أي دبابة تتمتع بفرص أكبر في ساحة المعركة
أشادت الصحافة الأمريكية بتسليم دبابات القتال الرئيسية الأمريكية إلى أوكرانيا، زاعمة أن دبابات "أبرامز إم 1" هي من بين أكثر الدبابات تطورا في العالم وتتمتع... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T09:48+0000
2023-09-28T09:48+0000
2023-09-28T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
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لكن "أبرامز" لن تكون في نزهة بل ستواجه دبابة "تي 90" الروسية، التي تمتاز بقدرات عالية على المناورة وسرعتها بالإضافة لتأقلمها مع التضاريس الوعرة، وتعتبر "أبرامز" من أثقل الدبابات وزنا التي تم إرسالها لأوكرانيا، بالإضافة لكونها قديمة كون الغرب يرسل هذا النوع من الأسلحة لكييف دون تعديلها، بحسب ما صرح الخبير العسكري، بوريس روزين لـ"سبوتنيك".بماذا تمتاز "تي 90" عن "أبرامز إم 1"وصف الخبير العسكري أن دبابات "تي 90" تستخدم بشكل نشط في العمليات القتالية ويتم استخدامها كوسيلة لدعم المشاة بطريقة ناجحة، لكن لا يمكن معرفة إمكانية الدبابة الأمريكية في أداء هذه المهمة.أشار الخبير إلى استخدام هذا النوع من الدبابات الأمريكية في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان في وقت لم يكن فيه دور قتالي للطائرات من دون طيار لمطاردة الدبابات ومن غير الواضح كيف ستقوم "أبرامز إم 1" بمواجتها.في الوقت الذي خضعت فيه الدبابة الروسية للعديد من التعديلات لحمايتها كتركيب حماية ديناميكية إضافية وحماية مقصورة المحرك من الضربات.وأشار الخبير إلى قدرات المناورة التي تمتلكها الدبابة الروسية التي تعتبر أخف من الدبابة الأمريكية بالإضافة لقدرتها على الحركة في التضاريس الوعرة والظروف المناخية التي قد تشكل عائقا أمام نظيرتها الأمريكية.وأكد الخبير على ان الظروف المناخية في فصلي الخريف والشتاء لن تكون اختبارا سهلا للدبابات الأمريكية.مبارزة "وجه لوجه"وفقا للخبير فإن هذا النوع من المواجهات أصبح نادرا في مناطق العمليات العسكرية، حيث تستخدم الدبابات لدعم المشاة وقصف مواقع العدو ومخازنه.مشيرا إلى أن "أبرامز إم 1" صممت خصيصا في 1972 – 1975 لمحاربة الدبابات السوفييتية وغيرها من المركبات المدرعة، لتخضع لعدد من التعديلات، حيث تم تزويدها بمدفع قادر على إطلاق قذائف حارقة وتراكمية ، كما وتحتوي بعض ذخائرها الخارقة للدروع على رؤوس من سبائك التنغستن وبعضها على اليورانيوم المنضب.وحول دبابة "تي 90"، قال روزين: "هذه الدبابة من الجيل الثالث وخليفة "تي 72"، وتم تطويرها وتعديلها على مدار عدد من السنوات، لتصبح محمية بشكل جيد من الذخائر التقليدية والأسلحة الموجهة بدقة والصواريخ المضادة للدبابات بالإضافة لتزويدها بمدفع عيار 125 ميليميتر ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، بالإضافة لتزويدها بقذائف خارقة للدروع.مهام "أبرامز" في ساحة المعركةقال روزين، أنه سيتم استخدام هذه الدبابات لمحاربة المركبات المدرعة الروسية وسيكون ذلك على مجال ضيق لتجنب خسائر كبيرة، كما ولن يتم استخدامها بالطريقة التي عملت بها دبابات "ليوبارد".ونوه الخبير إلى أن الدبابات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا هي نماذج قديمة، تم تصنيعها بناء على حقائق الحرب الباردة، فهم لا يرسلون أحدث طرازات هذه الدبابة المزودة بتقنيات متطورة ومحصنة بدروع من اليورانيوم.مختتما قوله أن الدفعة المكونة من 31 دبابة أمريكية لن تغير من الوضع الراهن على أرض المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20210810/تحديثات-كثيرةدبابة-تي-90-الروسية-قاتلة-مدرعة-1049810909.html
https://sputnikarabic.ae/20210418/ثلاث-مزايا-رئيسية-للدبابة-الجهنمية-تي-90-1048724690.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
"أبرامز بمواجهة تي 90"...أي دبابة تتمتع بفرص أكبر في ساحة المعركة
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أشادت الصحافة الأمريكية بتسليم دبابات القتال الرئيسية الأمريكية إلى أوكرانيا، زاعمة أن دبابات "أبرامز إم 1" هي من بين أكثر الدبابات تطورا في العالم وتتمتع بمزايا تقنية لا تستطيع العديد من الدبابات الأخرى مضاهاتها.
لكن "أبرامز" لن تكون في نزهة بل ستواجه دبابة "تي 90" الروسية، التي تمتاز بقدرات عالية على المناورة وسرعتها بالإضافة لتأقلمها مع التضاريس الوعرة، وتعتبر "أبرامز" من أثقل الدبابات وزنا التي تم إرسالها لأوكرانيا، بالإضافة لكونها قديمة كون الغرب يرسل هذا النوع من الأسلحة لكييف دون تعديلها، بحسب ما صرح الخبير العسكري، بوريس روزين لـ"سبوتنيك".
بماذا تمتاز "تي 90" عن "أبرامز إم 1"
وصف الخبير العسكري أن دبابات "تي 90" تستخدم بشكل نشط في العمليات القتالية ويتم استخدامها كوسيلة لدعم المشاة بطريقة ناجحة، لكن لا يمكن معرفة إمكانية الدبابة الأمريكية في أداء هذه المهمة.
أشار الخبير إلى استخدام هذا النوع من الدبابات الأمريكية في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان في وقت لم يكن فيه دور قتالي للطائرات من دون طيار لمطاردة الدبابات ومن غير الواضح كيف ستقوم "أبرامز إم 1" بمواجتها.
في الوقت الذي خضعت فيه الدبابة الروسية للعديد من التعديلات لحمايتها كتركيب حماية ديناميكية إضافية وحماية مقصورة المحرك من الضربات.
في وقت تواجه فيه الدبابة الأمريكية نفس مشاكل "ليوبارد" الألمانية و"تشالنجر 2" البريطانية من حيث الحماية من هجوم الطائرات من دون طيار، حيث لم يتم تأمين برج هذه الدبابات وحجرة محركاتها بشكل جيد ضد هذا النوع من الهجمات ( طائرات من دون طيار)، بحسب الخبير.
وأشار الخبير إلى قدرات المناورة التي تمتلكها الدبابة الروسية
التي تعتبر أخف من الدبابة الأمريكية بالإضافة لقدرتها على الحركة في التضاريس الوعرة والظروف المناخية التي قد تشكل عائقا أمام نظيرتها الأمريكية.
وأكد الخبير على ان الظروف المناخية في فصلي الخريف والشتاء لن تكون اختبارا سهلا للدبابات الأمريكية.
وفقا للخبير فإن هذا النوع من المواجهات أصبح نادرا في مناطق العمليات العسكرية، حيث تستخدم الدبابات لدعم المشاة وقصف مواقع العدو ومخازنه.
مشيرا إلى أن "أبرامز إم 1" صممت خصيصا في 1972 – 1975 لمحاربة الدبابات السوفييتية وغيرها من المركبات المدرعة، لتخضع لعدد من التعديلات، حيث تم تزويدها بمدفع قادر على إطلاق قذائف حارقة وتراكمية ، كما وتحتوي بعض ذخائرها الخارقة للدروع على رؤوس من سبائك التنغستن وبعضها على اليورانيوم المنضب.
وحول دبابة "تي 90"، قال روزين: "هذه الدبابة من الجيل الثالث وخليفة "تي 72"، وتم تطويرها وتعديلها على مدار عدد من السنوات، لتصبح محمية بشكل جيد من الذخائر التقليدية والأسلحة الموجهة بدقة والصواريخ المضادة للدبابات بالإضافة لتزويدها بمدفع عيار 125 ميليميتر ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، بالإضافة لتزويدها بقذائف خارقة للدروع.
مهام "أبرامز" في ساحة المعركة
قال روزين، أنه سيتم استخدام هذه الدبابات لمحاربة المركبات المدرعة الروسية وسيكون ذلك على مجال ضيق لتجنب خسائر كبيرة، كما ولن يتم استخدامها بالطريقة التي عملت بها دبابات "ليوبارد".
ونوه الخبير إلى أن الدبابات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا هي نماذج قديمة، تم تصنيعها بناء على حقائق الحرب الباردة، فهم لا يرسلون أحدث طرازات هذه الدبابة المزودة بتقنيات متطورة ومحصنة بدروع من اليورانيوم.
مختتما قوله أن الدفعة المكونة من 31 دبابة أمريكية لن تغير من الوضع الراهن على أرض المعركة.