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https://sputnikarabic.ae/20230928/استطلاع-تدهور-الوضع-الاقتصادي-لـ60-من-مواطني-أوكرانيا-1081495687.html
استطلاع: تدهور الوضع الاقتصادي لـ60% من مواطني أوكرانيا
استطلاع: تدهور الوضع الاقتصادي لـ60% من مواطني أوكرانيا
أبلغ 60 في المائة من المواطنين الأوكرانيين عن تدهور في وضعهم الاقتصادي الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية، حسبما أفادت تقارير "سترانا.أو"، نقلاً عن بيانات من... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T20:36+0000
2023-09-28T20:36+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتبت الصحيفة في قناتها على "تلغرام": "قال ستون في المائة من الأوكرانيين إن وضعهم الاقتصادي الشخصي قد تدهور خلال الأشهر الستة الماضية. أما بالنسبة للوضع الشخصي، فيأمل 23 في المائة أن يتحسن وضعهم الاقتصادي الشخصي العام المقبل، ويعتقد 41 في المائة أنه لن يتغير، و21 في المائة لديهم نظرة متشائمة حول ذلك".وبحسب نفس البيانات، فإن 35% من المشاركين في الاستطلاع، لم يتغير الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم، وشعر 5% فقط بالتحسن.ووفقا لنتائج استطلاع بشأن حالة الاقتصاد الأوكراني، يعتقد 73% أنه ساء، ويقول 13% إنه لم تحدث أي تغييرات، ويقول 9% فقط إنه تحسن. وبالحديث عن اقتصاد البلاد في المستقبل، يتوقع 29% من المشاركين تحسنًا، ويعتقد 26% أنه لن يتغير شيء، ويتوقع 32% أن يتفاقم الوضع.
https://sputnikarabic.ae/20230926/البيت-الأبيض-أمريكا-تمتلك-أموالا-تكفي-لدعم-أوكرانيا-لأسابيع-1081407305.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

استطلاع: تدهور الوضع الاقتصادي لـ60% من مواطني أوكرانيا

20:36 GMT 28.09.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Fotolia / aviavlad
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أبلغ 60 في المائة من المواطنين الأوكرانيين عن تدهور في وضعهم الاقتصادي الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية، حسبما أفادت تقارير "سترانا.أو"، نقلاً عن بيانات من استطلاع أجرته مجموعة الأبحاث الأوكرانية.
وكتبت الصحيفة في قناتها على "تلغرام": "قال ستون في المائة من الأوكرانيين إن وضعهم الاقتصادي الشخصي قد تدهور خلال الأشهر الستة الماضية. أما بالنسبة للوضع الشخصي، فيأمل 23 في المائة أن يتحسن وضعهم الاقتصادي الشخصي العام المقبل، ويعتقد 41 في المائة أنه لن يتغير، و21 في المائة لديهم نظرة متشائمة حول ذلك".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
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26 سبتمبر, 09:45 GMT
وبحسب نفس البيانات، فإن 35% من المشاركين في الاستطلاع، لم يتغير الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم، وشعر 5% فقط بالتحسن.
ووفقا لنتائج استطلاع بشأن حالة الاقتصاد الأوكراني، يعتقد 73% أنه ساء، ويقول 13% إنه لم تحدث أي تغييرات، ويقول 9% فقط إنه تحسن. وبالحديث عن اقتصاد البلاد في المستقبل، يتوقع 29% من المشاركين تحسنًا، ويعتقد 26% أنه لن يتغير شيء، ويتوقع 32% أن يتفاقم الوضع.
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