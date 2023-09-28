https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-اليمني-يعلن-السيطرة-على-معاقل-لـ-القاعدة-في-محافظة-أبين-1081472217.html

الجيش اليمني يعلن السيطرة على معاقل لـ "القاعدة" في محافظة أبين

الجيش اليمني يعلن السيطرة على معاقل لـ "القاعدة" في محافظة أبين

أعلن مسؤول أمني يمني، تمكن قوات مشتركة من السيطرة على معاقل لتنظيم القاعدة "المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، خلال حملة لملاحقة عناصر التنظيم في محافظة... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T04:20+0000

2023-09-28T04:20+0000

2023-09-28T04:20+0000

الجيش اليمني

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

تنظيم القاعدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير أمن محافظة أبين العميد علي ناصر الكازمي، حسب ما نقل موقع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، إن "القوات الأمنية والعسكرية حققت خلال اليومين الماضيين، انتصارات حيث تمكنت من تطهير عدد من أوكار العناصر الإرهابية في ما بعد وادي الرفض والحجلة شرق مديرية مُودية [شمال شرقي أبين]".وأشار المسؤول الأمني إلى "العثور على العديد من المتفجرات والعبوات الناسفة والمستلزمات الخاصة بالعناصر الإرهابية التي كانت تخبئها في أوكارها، داخل الخنادق والأنفاق الجبلية بتلك المناطق النائية".وكاشف مدير أمن محافظة أبين، عن "تفكيك الفرق الهندسية في القوات الجنوبية المشاركة في الحملة، ما بين 50 - 70 عبوة ناسفة كانت جاهزة للاستخدام والتفجير حيث تم إبطالها والتقدم صوب ما تبقى من المناطق".يأتي ذلك بعد يومين من مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين، يوم الثلاثاء الماضي، إثر تنفيذ عناصر من "القاعدة" كمائن بعبوات ناسفة لحملة مشتركة من قوات أمن محافظة أبين وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء محاولتها التقدم باتجاه معسكر للتنظيم في وادي الرفض بمديرية مُودية شمال شرقي أبين.ويوم الأحد الماضي، قُتل 4 جنود وأصيب آخرون في كمين نصبه "القاعدة"، بعبوة ناسفة لقوة من اللواء 13 صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من الأمن اليمني، في منطقة الجلن بمديرية مُودية شمال شرقي أبين الساحلية جنوب اليمن.وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت قوات الأمن اليمنية، السيطرة الكاملة على جبال وشعاب وادي الجنن والمناطق المحيطة به شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين، كانت تتمركز فيها عناصر من "القاعدة"، وذلك خلال حملة أسمتها (سيوف حوس) ضمن عملية "سهام الشرق" التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي، العام الماضي على معاقل التنظيم في محافظة أبين.

https://sputnikarabic.ae/20230927/باحث-يمني-لـسبوتنيك-لا-يوجد-مشروع-أو-مسودة-سلام-دائم-في-البلاد-حتى-الآن-1081465440.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش اليمني, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, تنظيم القاعدة