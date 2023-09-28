https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081496286.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T21:26+0000
2023-09-28T21:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 28 سبتمبر/ أيلول، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت موسكو [18:00 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التي كانت في الخدمة طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-1081345977.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 28 سبتمبر/ أيلول، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت موسكو [18:00 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التي كانت في الخدمة طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة
، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.