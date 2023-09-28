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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1081496286.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T21:26+0000
2023-09-28T21:26+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 28 سبتمبر/ أيلول، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت موسكو [18:00 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التي كانت في الخدمة طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-1081345977.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

21:26 GMT 28.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 28 سبتمبر/ أيلول، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت موسكو [18:00 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
24 سبتمبر, 12:49 GMT
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التي كانت في الخدمة طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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