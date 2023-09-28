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السعودية توافق على اتفاقية الربط السككي مع الكويت
السعودية توافق على اتفاقية الربط السككي مع الكويت
وافقت السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربط المملكة بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T19:21+0000
2023-09-28T19:21+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن الموافقة جرت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي.وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، في تقرير سابق، إن طول خط السكة الحديدية الذي يربط الدولتين يصل طوله إلى 115 كيلومترا.يذكر أن مشروع إنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي تحت باسم "قطار الخليج" يقدر طوله الإجمالي بنحو ألفين و117 كيلومترا، ويشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.ومن المقرر أن يمتد مسار السكك الحديدية الخليجية بين دول مجلس التعاون، حيث يبدأ من الكويت إلى الدمام في السعودية ثم البحرين، بينما يمتد مسار آخر من الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، حيث يربط قطر بالبحرين أيضا.كما يمتد مسار القطار من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ثم إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، عبر صحار.ويؤكد خبراء أن هذا المشروع سيمثل طفرة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مشروع-القطار-الخليجي-ما-الذي-يحققه-للإمارات-وسلطنة-عمان-1068480154.html
https://sputnikarabic.ae/20211219/الكويت-تعلن-عن-مشروع-سكة-حديد-للربط-مع-السعودية-1054353836.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج

السعودية توافق على اتفاقية الربط السككي مع الكويت

19:21 GMT 28.09.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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وافقت السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربط المملكة بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن الموافقة جرت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي.
قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
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وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، في تقرير سابق، إن طول خط السكة الحديدية الذي يربط الدولتين يصل طوله إلى 115 كيلومترا.
يذكر أن مشروع إنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي تحت باسم "قطار الخليج" يقدر طوله الإجمالي بنحو ألفين و117 كيلومترا، ويشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
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ومن المقرر أن يمتد مسار السكك الحديدية الخليجية بين دول مجلس التعاون، حيث يبدأ من الكويت إلى الدمام في السعودية ثم البحرين، بينما يمتد مسار آخر من الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، حيث يربط قطر بالبحرين أيضا.
كما يمتد مسار القطار من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ثم إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، عبر صحار.
ويؤكد خبراء أن هذا المشروع سيمثل طفرة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.
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