https://sputnikarabic.ae/20230928/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-تناقش-قانونا-يتعلق-بـعزل-نتنياهو-1081493122.html

المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانونا يتعلق بـ"عزل نتنياهو"

المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانونا يتعلق بـ"عزل نتنياهو"

تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية القانون، الذي أصدرته الحكومة في مارس/ آذار الماضي، بشأن الحالة التي يمكن فيها عزل رئيس الوزراء من منصبه. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T18:25+0000

2023-09-28T18:25+0000

2023-09-28T18:25+0000

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وقالت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل، إن الحل هو أن يتم تعليق القانون وعدم تطبيقه، بينما قال ممثل نتنياهو التعليق يهدف إلى إلغائه، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس.وتأتي مناقشة القانون في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي احتجاجات مستمرة ضد قانون الإصلاح القضائي.وشارك 11 قاضيا من أصل 15 قاضيا من قضاة المحكمة، في الجلسة التي بدأت صباح اليوم، للبت في الطعون التي تم تقديمها ضد قانون الحكومة، الذي أقره البرلمان في مارس الماضي.كما يتضمن القانون وضع قيود أخرى للموافقة على عزل رئيس الوزراء تتضمن شرط موافقة ثلثي مجلس الوزراء على القرار إضافة إلى 80 عضوا في الكنيست الذي يضم 120 عضوا.ووصف يتسحاق عميت، أحد قضاة المحكمة العليا، هذا القانون بـ"التعديل الشخصي"، الذي يهدف إلى حماية نتنياهو من المساءلة، بينما اعترف ممثل الحكومة بوجود أسباب سياسية مرتبطة بنتنياهو وراء إصدار القانون.يذكر أنه تم التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام القضاء في عام 2020، في سابقة لم تحدث من قبل مع رؤساء وزراء إسرائيل.وفي فبراير/ شباط الماضي، تم تقديم طلب من منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة الفساد، إلى المحكمة العليا لعزل نتنياهو، مبررة ذلك بمحاكمته في قضايا فساد.يذكر أن إسرائيل تشهد احتجاجات متواصلة ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحقيق توازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بينما تقول المعارضة إنها تمثل "انقلابا سلطويا" يؤدي إلى تدمير الديمقراطية في إسرائيل.

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https://sputnikarabic.ae/20230912/مع-بدء-النظر-في-الطعون-ما-تداعيات-إلغاء-المحكمة-العليا-التعديلات-القضائية-المثيرة-للجدل-في-إسرائيل-1080972795.html

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