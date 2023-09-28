https://sputnikarabic.ae/20230928/الولايات-المتحدة-تعلن-أن-السفن-الإيرانية-استخدمت-الليزر-ضد-مروحياتها-1081494318.html
الولايات المتحدة تعلن أن السفن الإيرانية استخدمت الليزر ضد مروحياتها
الولايات المتحدة تعلن أن السفن الإيرانية استخدمت الليزر ضد مروحياتها
قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن الحادث الذي شاركت فيه سفن تابعة للحرس الثوري الإسلامي، من وحدة النخبة في القوات المسلحة الإيرانية، ومروحية عسكرية... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T19:26+0000
2023-09-28T19:26+0000
2023-09-28T19:26+0000
رصد عسكري
العالم
إيران
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وبحسب ما ورد أطلقت سفن الحرس الثوري الإيراني شعاع ليزر على المروحية عدة مرات، لكن الطائرة لم تتضرر. كما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.وجاء في البيان: "تفاعلت بحرية الحرس الثوري الإيراني بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع المروحية الهجومية الأمريكية من طراز "إن- 1زيد فيبر" مخصصة للوحدة الاستطلاعية 26 لمشاة البحرية، بينما كانت المروحية تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي للخليج".وأكدت القيادة المركزية أن تصرفات الحرس الثوري الإيراني "تعرض حياة العسكريين الأمريكيين والدول الشريكة للخطر"، وتدعو إلى وقفها فورًا.وهذه ليست الحادثة الأولى بين إيران والولايات المتحدة في الخليج. وغالباً ما تتواجد السفن الأمريكية بالقرب من الحدود البحرية الإيرانية، وأحياناً، بحسب الجانب الإيراني، تنتهكها. لذلك، تذهب البحرية باستمرار لاعتراض السفن الأمريكية. وكانت هناك حالات اقتربت فيها السفن الإيرانية من السفن الأمريكية، ما يؤدي إلى ضغط نفسي على طاقمها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطلاق طلقات تحذيرية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, إيران
الولايات المتحدة تعلن أن السفن الإيرانية استخدمت الليزر ضد مروحياتها
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قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن الحادث الذي شاركت فيه سفن تابعة للحرس الثوري الإسلامي، من وحدة النخبة في القوات المسلحة الإيرانية، ومروحية عسكرية أمريكية، وقع في الخليج.
وبحسب ما ورد أطلقت سفن الحرس الثوري الإيراني شعاع ليزر على المروحية عدة مرات، لكن الطائرة لم تتضرر. كما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
وجاء في البيان: "تفاعلت بحرية الحرس الثوري الإيراني بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع المروحية الهجومية الأمريكية من طراز "إن- 1زيد فيبر" مخصصة للوحدة الاستطلاعية 26 لمشاة البحرية، بينما كانت المروحية تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي للخليج".
وأكدت القيادة المركزية أن تصرفات الحرس الثوري الإيراني "تعرض حياة العسكريين الأمريكيين والدول الشريكة للخطر"، وتدعو إلى وقفها فورًا.
وهذه ليست الحادثة الأولى بين إيران والولايات المتحدة في الخليج. وغالباً ما تتواجد السفن الأمريكية بالقرب من الحدود البحرية الإيرانية، وأحياناً، بحسب الجانب الإيراني، تنتهكها. لذلك، تذهب البحرية باستمرار لاعتراض السفن الأمريكية. وكانت هناك حالات اقتربت فيها السفن الإيرانية من السفن الأمريكية، ما يؤدي إلى ضغط نفسي على طاقمها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطلاق طلقات تحذيرية.