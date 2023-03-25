عربي
https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html
بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم
بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية قصف الجيش الأمريكي في سوريا، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T00:43+0000
2023-03-25T00:43+0000
جو بايدن
أخبار سوريا اليوم
أخبار إيران
دير الزور
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي: "لكي لا يكون هناك أي خطأ، فإن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، ولكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها بحزم. وهذا بالضبط ما تم فعله الليلة الماضية".وأعرب ممثلو البنتاغون والبيت الأبيض، في وقت سابق، عن موقف مماثل بشأن هذه القضية.وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت يوم أمس، أن الولايات المتحدة ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرين، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وكانت دمشق قد وصفت مرارًا وتكرارًا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-واشنطن-لا-تريد-الحرب-مع-إيران-بعد-الهجوم-على-قاعدة-لها-في-سوريا-1075109966.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_146:0:1313:875_1920x0_80_0_0_c9a848948526402cecfa748dacd0a2ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, دير الزور, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, دير الزور, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم

00:43 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية قصف الجيش الأمريكي في سوريا، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي: "لكي لا يكون هناك أي خطأ، فإن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، ولكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها بحزم. وهذا بالضبط ما تم فعله الليلة الماضية".
وأعرب ممثلو البنتاغون والبيت الأبيض، في وقت سابق، عن موقف مماثل بشأن هذه القضية.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.
حريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
البنتاغون: واشنطن لا تريد الحرب مع إيران بعد الهجوم على قاعدة لها في سوريا
أمس, 19:21 GMT
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت يوم أمس، أن الولايات المتحدة ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرين، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وكانت دمشق قد وصفت مرارًا وتكرارًا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:42 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала