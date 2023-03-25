https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html
بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم
بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية قصف الجيش الأمريكي في سوريا، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T00:43+0000
2023-03-25T00:43+0000
2023-03-25T00:43+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي: "لكي لا يكون هناك أي خطأ، فإن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، ولكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها بحزم. وهذا بالضبط ما تم فعله الليلة الماضية".وأعرب ممثلو البنتاغون والبيت الأبيض، في وقت سابق، عن موقف مماثل بشأن هذه القضية.وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت يوم أمس، أن الولايات المتحدة ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرين، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وكانت دمشق قد وصفت مرارًا وتكرارًا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-واشنطن-لا-تريد-الحرب-مع-إيران-بعد-الهجوم-على-قاعدة-لها-في-سوريا-1075109966.html
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جو بايدن, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, دير الزور, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, دير الزور, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية قصف الجيش الأمريكي في سوريا، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي: "لكي لا يكون هناك أي خطأ، فإن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، ولكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها بحزم
. وهذا بالضبط ما تم فعله الليلة الماضية".
وأعرب ممثلو البنتاغون والبيت الأبيض، في وقت سابق، عن موقف مماثل بشأن هذه القضية
.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت يوم أمس، أن الولايات المتحدة ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرين، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وكانت دمشق قد وصفت مرارًا وتكرارًا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.