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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/جنود-أوكرانيون-يلقون-السلاح-ويسلمون-أنفسهم-للجيش-الروسي-فيديو-1081473814.html
جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
ازدادت أعداد عناصر نظام كييف الذين استسلموا على خطوط الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في الآونة الأخيرة. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T06:48+0000
2023-09-28T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتعد الحالة البائسة للقوات الأوكرانية وعدم جدوى "الهجوم المضاد" الذي تحول إلى محرقة لعناصر الجيش الأوكراني أحد أهم الأسباب في ازدياد حالات الاستسلام بسبب اليأس الذي انتاب الجنود الأوكرانيين المعبئين قسرا.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو لاستسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم فاشل لها في اتجاه زابوروجيه.شاهد أيضا... لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو

06:48 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
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ازدادت أعداد عناصر نظام كييف الذين استسلموا على خطوط الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في الآونة الأخيرة.
وتعد الحالة البائسة للقوات الأوكرانية وعدم جدوى "الهجوم المضاد" الذي تحول إلى محرقة لعناصر الجيش الأوكراني أحد أهم الأسباب في ازدياد حالات الاستسلام بسبب اليأس الذي انتاب الجنود الأوكرانيين المعبئين قسرا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو لاستسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم فاشل لها في اتجاه زابوروجيه.
شاهد أيضا... لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
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