https://sputnikarabic.ae/20230928/جنود-أوكرانيون-يلقون-السلاح-ويسلمون-أنفسهم-للجيش-الروسي-فيديو-1081473814.html
جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
ازدادت أعداد عناصر نظام كييف الذين استسلموا على خطوط الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في الآونة الأخيرة. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T06:48+0000
2023-09-28T06:48+0000
2023-09-28T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065311309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ee5923fc658ebe4b1673ba8b4ca52c.jpg
وتعد الحالة البائسة للقوات الأوكرانية وعدم جدوى "الهجوم المضاد" الذي تحول إلى محرقة لعناصر الجيش الأوكراني أحد أهم الأسباب في ازدياد حالات الاستسلام بسبب اليأس الذي انتاب الجنود الأوكرانيين المعبئين قسرا.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو لاستسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم فاشل لها في اتجاه زابوروجيه.شاهد أيضا... لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065311309_190:0:1150:720_1920x0_80_0_0_4336f2af6530a118a6e7f1dcdf9be2b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
تابعنا عبر
ازدادت أعداد عناصر نظام كييف الذين استسلموا على خطوط الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في الآونة الأخيرة.
وتعد الحالة البائسة للقوات الأوكرانية وعدم جدوى "الهجوم المضاد" الذي تحول إلى محرقة لعناصر الجيش الأوكراني أحد أهم الأسباب في ازدياد حالات الاستسلام بسبب اليأس الذي انتاب الجنود الأوكرانيين المعبئين قسرا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو لاستسلام جنود من القوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم فاشل لها في اتجاه زابوروجيه.