https://sputnikarabic.ae/20230928/دبلوماسي-روسي-الغرب-يتجاهل-الاحتياجات-الإنسانية-لسوريا-إرضاء-لمتطلبات-أوكرانيا-1081471837.html
دبلوماسي روسي: الغرب يتجاهل الاحتياجات الإنسانية لسوريا إرضاء لمتطلبات أوكرانيا
دبلوماسي روسي: الغرب يتجاهل الاحتياجات الإنسانية لسوريا إرضاء لمتطلبات أوكرانيا
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن المانحين الغربيين يتجاهلون الاحتياجات الإنسانية لسوريا، ويهتمون حصريا برعاية إمدادات الأسلحة إلى... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T02:59+0000
2023-09-28T02:59+0000
2023-09-28T02:59+0000
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
روسيا
أخبار سوريا اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "نعتبر أن الوضع الذي نشأ بسبب تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا للعام الحالي بأقل من 30% مؤشرا حرجا".وأضاف، "من الواضح أن سوريا، إلى جانب عدد من الدول المحتاجة الأخرى، تتعرض لتمييز شديد من المانحين الغربيين الذين يهتمون فقط برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-هناك-لوبي-في-أرمينيا-يعمل-على-تعزيز-مصالح-واشنطن-وحلفائها-وتقويض-الدور-الروسي-1081326183.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا
دبلوماسي روسي: الغرب يتجاهل الاحتياجات الإنسانية لسوريا إرضاء لمتطلبات أوكرانيا
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أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن المانحين الغربيين يتجاهلون الاحتياجات الإنسانية لسوريا، ويهتمون حصريا برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "نعتبر أن الوضع الذي نشأ بسبب تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا للعام الحالي بأقل من 30% مؤشرا حرجا".
وأضاف، "من الواضح أن سوريا، إلى جانب عدد من الدول المحتاجة الأخرى، تتعرض لتمييز شديد
من المانحين الغربيين الذين يهتمون فقط برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".
وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".