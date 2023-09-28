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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب سواحل جزر الكوريل
زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب سواحل جزر الكوريل
أفادت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 5.7 ريختر ضرب سواحل جزر الكوريل. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T23:49+0000
2023-09-28T23:49+0000
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جنوب سخالين - سبوتنيك. وقالت رئيسة محطة "جنوب ساخالين" لرصد الزلازل التابعة للخدمة، إيلينا سيمينوفا: "وقع زلزال بقوة 5.7 ريختر في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر في الساعة 04:40 (20:40 يوم الخميس بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 123 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة إيتوروب، وعلى عمق 66 كيلومتراً".بدورها، قالت الخدمة الصحفية لمديرية وزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، إن سكان مدن كوريلسك وبلدات ريدوفو وكيتوفو في إيتوروب شعروا بزلزال بلغت شدته نحو 3 درجات على مقياس ريختر.ووفقًا لبيان مديرية وزارة الطوارئ الروسية، فإن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي إصابات أو دمار في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20180702/زلزال-سخالين-الروسية-1033469484.html
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زلزال, جزر الكوريل, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, جزر الكوريل, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب سواحل جزر الكوريل

23:49 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Алексей Даничевسخالين الروسية
سخالين الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
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أفادت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 5.7 ريختر ضرب سواحل جزر الكوريل.
جنوب سخالين - سبوتنيك. وقالت رئيسة محطة "جنوب ساخالين" لرصد الزلازل التابعة للخدمة، إيلينا سيمينوفا: "وقع زلزال بقوة 5.7 ريختر في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر في الساعة 04:40 (20:40 يوم الخميس بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 123 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة إيتوروب، وعلى عمق 66 كيلومتراً".
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بدورها، قالت الخدمة الصحفية لمديرية وزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، إن سكان مدن كوريلسك وبلدات ريدوفو وكيتوفو في إيتوروب شعروا بزلزال بلغت شدته نحو 3 درجات على مقياس ريختر.
ووفقًا لبيان مديرية وزارة الطوارئ الروسية، فإن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي إصابات أو دمار في الوقت الحالي.
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