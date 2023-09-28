https://sputnikarabic.ae/20230928/في-ذكرى-حرب-أكتوبر-وزير-الأمن-الإسرائيلي-يهدد-باستخدام-القوة-الكاملة--1081473112.html
في ذكرى حرب أكتوبر... وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باستخدام القوة الكاملة
في ذكرى حرب أكتوبر... وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باستخدام القوة الكاملة
وجه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يهدد أمن بلاده، وذلك في الذكرى الخمسين لحرب "يوم الغفران" التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T06:06+0000
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وقال الوزير في كلمة بمناسبة هذه الذكرى إنه "إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود الجيش الإسرائيلي للأذى، فلن نتردد في استخدام القوة الكاملة المتاحة لنا لضمان سلامة المواطنين، واستعادة الهدوء للمنطقة".وتابع "هذا المساء، من المهم أن نذكّر العناصر الإرهابية في غزة بميزان علاقات القوة الحقيقية بين الجيش الإسرائيلي وحماس وشركائها".وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدا خطيرا حمل المراقبين على عدم استبعاد الانزلاق نحو جولة قتال إضافية على جبهة غزة لا سيما أن حماس تدفع منذ نحو أسبوعين الشباب إلى المنطقة المحاذية للسياج الحدودي، وفقا لموقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.وذكر الموقع أن "أولئك (الشباب) يحولون السياج الحدودي إلى مسرح مواجهة مع الجيش الإسرائيلي حيث يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة والعبوات الناسفة فضلا عن البالونات الحارقة والمتفجرة التي تسببت بحرق محاصيل بأكملها على الجانب الآخر من الحدود".من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن حرب الغفران "تركت لنا العديد من الدروس التي بقيت معنا منذ ذلك الحين. لقد أظهرت لنا ماهية التماسك الوطني، والقدرة على البقاء أقوياء حتى مع وجود آلاف القتلى والجرحى، وأهمية الأخوة والاتحاد المتحد"، مشددا على أن بلاده "في حالة طوارئ وطنية حقيقية".
https://sputnikarabic.ae/20230926/إسرائيل-كانت-تخسر-200-مقاتل-يوميا-كيسنجر-يروي-كواليس-مثيرة-عن-حرب-أكتوبر-1081408215.html
https://sputnikarabic.ae/20230926/متطرقا-لـ-مواجهات-الغفران-هرتسوغ-في-ذكرى-حرب-أكتوبر-هناك-خطر-حقيقي-على-إسرائيل-1081412742.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
في ذكرى حرب أكتوبر... وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باستخدام القوة الكاملة
06:06 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
وجه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يهدد أمن بلاده، وذلك في الذكرى الخمسين لحرب "يوم الغفران" التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1972.
وقال الوزير في كلمة بمناسبة هذه الذكرى
إنه "إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود الجيش الإسرائيلي للأذى، فلن نتردد في استخدام القوة الكاملة المتاحة لنا لضمان سلامة المواطنين، واستعادة الهدوء للمنطقة".
وأضاف "لا نريد التصعيد ولا نطمح للقتال، ولكن إذا توجب علينا أن نتحرك، فإن عملية (الدرع والسهم) ستكون بمثابة تذكير لكل عنصر إرهابي بقدرات منظومتنا الأمنية".
وتابع "هذا المساء، من المهم أن نذكّر العناصر الإرهابية في غزة بميزان علاقات القوة الحقيقية بين الجيش الإسرائيلي وحماس وشركائها".
وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدا خطيرا حمل المراقبين على عدم استبعاد الانزلاق نحو جولة قتال إضافية على جبهة غزة لا سيما أن حماس تدفع منذ نحو أسبوعين الشباب إلى المنطقة المحاذية للسياج الحدودي، وفقا لموقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.
وذكر الموقع أن "أولئك (الشباب) يحولون السياج الحدودي إلى مسرح مواجهة مع الجيش الإسرائيلي حيث يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة والعبوات الناسفة فضلا عن البالونات الحارقة والمتفجرة التي تسببت بحرق محاصيل بأكملها على الجانب الآخر من الحدود".
من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن حرب الغفران "تركت لنا العديد من الدروس التي بقيت معنا منذ ذلك الحين. لقد أظهرت لنا ماهية التماسك الوطني، والقدرة على البقاء أقوياء حتى مع وجود آلاف القتلى والجرحى، وأهمية الأخوة والاتحاد المتحد"، مشددا على أن بلاده "في حالة طوارئ
وطنية حقيقية".