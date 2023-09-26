https://sputnikarabic.ae/20230926/إسرائيل-كانت-تخسر-200-مقاتل-يوميا-كيسنجر-يروي-كواليس-مثيرة-عن-حرب-أكتوبر-1081408215.html

إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر

إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر

تحت عنوان "حرب يوم الغفران: هنري كيسنجر، يتحدث عن دور الولايات المتحدة في أحلك ساعات إسرائيل"، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T10:30+0000

2023-09-26T10:30+0000

2023-09-26T10:35+0000

الأخبار

مصر

أخبار مصر الآن

الجيش المصري

أخبار سوريا اليوم

حرب أكتوبر 1973

حرب أكتوبر

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0c/1050416044_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fd6af77b80a9603583fcecaf0b947ddd.jpg

يتذكر كيسنجر صباح "يوم الغفران" عام 1973، قائلا: "في الساعة السادسة والنصف صباحًا، طلب مني جوزيف سيسكو، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، آنذاك، مقابلتي بشكل عاجل، قائلا: هناك أزمة في الشرق الأوسط، وإذا تصرفت على الفور، فلا يزال بإمكانك إيقاف ذلك".وكان الدكتور هنري كيسنجر، الذي شغل المنصب في الفترة من عام 1973 إلى عام 1977، في نيويورك، في ذلك الوقت مع كامل الفريق الرفيع المستوى في وزارة الخارجية بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة، وكان الفجر قد بدأ بالبزوغ في "المدينة الأكثر يهودية خارج إسرائيل"، بحسب الصحيفة.ويضيف: "قلت الشيء الوحيد الذي لن يحدث هو أن الإسرائيليين سيهاجمون في يوم الغفران وهذا عمليا - تقريبا - مستحيل، ولكن بحلول منتصف النهار، أصبح من الواضح أن هذه كانت حربًا نظامية، وأنها كانت هجومًا واسع النطاق".ويقول كيسنجر في معرض رده على سؤال حول الوضع المتطور في الشرق الأوسط، في خريف عام 1973: "لقد أصبحت وزيرًا للخارجية، قبل أسبوعين من بدء الحرب، لكنني كنت مستشارًا للأمن القومي، لمدة أربع سنوات ونصف قبل ذلك، وفي المسار الطبيعي للأحداث، لم تتضمن التقارير الاستخبارية التي تلقيتها أي معلومات غير عادية. تم تنصيبي كوزير للخارجية، يوم السبت [في الأسبوع الثالث من سبتمبر/ أيلول]، وبعد ذلك رأيت تقارير عن تركز القوات العسكرية المصرية. لا أتذكر أنهم أبلغوا عن أي شيء عن السوريين، لكنهم كانوا بالتأكيد يبلغون عن حشد عسكري".ومضى كيسنجر، قائلا: "كنا نظن أن ذلك لا يعني الكثير، لأنه في السنوات السابقة، كان الرئيس المصري أنور السادات، يهدد كثيرًا ولم يفعل شيئًا. لذلك فكرت، إذا كانوا يبنون فأنا أريد تقارير يومية عن الشرق الأوسط. كل يوم كانوا يكررون نفس الشيء. شعرت بعدم الارتياح إزاء تطور الوضع، ولكن لم تكن هناك أخبار تدعم مخاوفي، لقد حاولت إسرائيل طمأنتنا. كانوا يخشون أن نمارس الضغط، فقالوا لنا إنهم لا يرون أي سبب للقلق بشكل خاص".في إسرائيل أيضاً، في الأيام التي سبقت اندلاع الحرب، تراكمت الأخبار عن تمركز قوات كبيرة غرب قناة السويس. وقد فسرها قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات باستثناء عدد قليل من الضباط ذوي الرتب المتوسطة على أنها جزء من مناورة، وكانوا مقتنعين بأن المصريين لا ينوون شن هجوم. وقد رفضت الرقابة العسكرية تقارير المراسلين العسكريين حول حشد قوة مصرية غير عادية في سيناء، ولم تظهر المخاوف من حرب فعلية إلا يوم الجمعة 5 أكتوبر، عشية يوم الغفران، بحسب الصحيفة.كان الوقت مبكرًا من المساء، عندما هبط رئيس الموساد آنذاك تسفي زامير، بشكل غير متوقع في العاصمة البريطانية، ولم يقم بزيارة الكنيس الكبير هناك. لقد تم استدعاؤه للقاء "الملاك"، الاسم المستعار لأشرف مروان، صهر عبد الناصر، الذي كان من أقرب مستشاري السادات، وعميل الموساد، وفق الصحيفة الإسرائيلية.وقبل 14 ساعة فقط من وقوع هجمات سيناء والجولان، أفاد مروان بأهم الأخبار عن ساعة الصفر وتنسيق الهجوم من قبل الرئيس المصري أنور السادات، والرئيس السوري حافظ الأسد. فقط في وقت لاحق، في منتصف صيام يوم الغفران، بدأت تعبئة قوات الاحتياط في إسرائيل، وظهر قادة السرب ومعهم أوراق استدعاء للطوارئ في منازل الجنود، وانتشرت الكلمات الشفهية عبر المعابد، ركض العديد من المصلين إلى منازلهم لاستبدال شالات الصلاة الخاصة بهم بزي الجيش الإسرائيلي، المحتفظ به في خزائنهم لحالات الطوارئ. وفي حي ميا شعاريم في القدس وفي حي بني براك لليهود المتشددين، تشكلت طوابير بالقرب من وحدات نجمة داود الحمراء المتنقلة المكلفة بجمع التبرعات بالدماء للجرحى، بحسب الصحيفة.يقول كيسنجر: "في يوم الجمعة، الذي سبق بدء الحرب، تلقينا معلومات تفيد بأن الروس يسحبون أفرادهم من الشرق الأوسط، ثم بدأنا في بذل جهود نشطة لتهدئة الوضع. لقد ناشدت المصريين، لا أعرف ما إذا كنا قد أرسلنا رسالة إلى سوريا، لكننا قلنا بالفعل إننا سنبذل جهدًا دبلوماسيًا، وقد عززنا ذلك".وأردف كيسنجر، قائلا: "في نهاية يوم من القتال، عندما اقترب وقت الظهر من يوم الأحد، كان من الواضح أن الجيشين المهاجمين (المصري والسوري) قد أحرزا تقدمًا كبيرًا، لكننا صممنا منذ البداية على منع النصر العربي، الذي كنا ننظر إليه على أنه انتصار سوفيتي. لقد كنا على قناعة تامة، منذ اللحظة الأولى، بأننا سنعيد الوضع إلى ما كان عليه، ولكن بحلول نهاية اليوم الأول، كان من الواضح أن الجيوش المهاجمة قد حققت تقدمًا واسع النطاق".ومضى، قائلا: "كان مشهد المعركة مختلفًا تمامًا عما تخيله الخبراء الأمريكيون عندما أصبحت أنباء الهجوم المصري معروفة، وعندما اندلع القتال، تمكن المصريون من اختراق خط "بارليف" وتسلل أكثر من 100 ألف جندي ونحو 400 دبابة ووحدات كوماندوز إلى سيناء، وبناء عدة جسور فوق القناة".في الأيام الأولى من الحرب، فقدت إسرائيل ما يقرب من 200 مقاتل يوميًا. تم أسر العديد من جنود الخط الأول من قبل مصر. لم يكن لدى القوات الجوية الإسرائيلية رد مناسب على الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "SA6" السوفيتية الإنتاج. الطيارون الذين أصيبوا وتمكنوا من تشغيل المقاعد القاذفة انضموا إلى الجنود الذين تم أسرهم في تحصينات "بارليف". تعرضت الأرتال المدرعة الإسرائيلية التي تقدمت بشكل فوضوي إلى سيناء لهجوم جوي، بحسب الصحيفة.وفي الأيام الثلاثة الأولى من القتال، فقدت القوات الجوية الإسرائيلية 49 طائرة وتضررت 500 دبابة في سيناء. كان هناك نقص في ذخائر المدفعية في مستودعات الطوارئ وتم اكتشاف أن المعدات صدئة جزئيًا وغير صالحة للاستخدام. في إسرائيل، شاهدت الأمهات والآباء والزوجات والأطفال صور الدبابات وهي تشتعل فيها النيران والجنود الذين يتم أسرهم، وفق الصحيفة الإسرائيلية."لقد ذهلت الحكومة الإسرائيلية. وكان وزير الدفاع موشيه ديان، ورئيسة الوزراء غولدا مئير، على وشك الانهيار. وسرعان ما أصبحت الحاجة إلى استبدال الطائرات التي تم إسقاطها واضحة. كانت الذخيرة ضرورية لتعويض النقص الذي تم اكتشافه، خلال الساعات الأولى من الحرب"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.يقول كيسنجر حول الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل، والذي "غيّر" شكل ساحة المعركة: "طُرحت مسألة إعادة إمداد إسرائيل، تذكروا أننا بنينا مناقشاتنا المبكرة حول الحرب على حقيقة أن التفوق العسكري كان لصالح إسرائيل. لم نكن نفكر بجدية مطلقًا في حدوث تقدم مدعوم من السوفيت في الشرق الأوسط، لذلك عندما أصبح ذلك واضحًا بدأنا نتحدث عن إعادة الإمداد. وعارض البنتاغون بشدة أي إعادة إمداد بالمعدات الأمريكية. لذلك رتبنا أن يرسل الإسرائيليون طائراتهم الخاصة وسنقوم بتحميلها. في ذلك الوقت، كانت المعدات عالية التقنية هي التي يمكن استخدامها على الفور".ويمضي بقوله: "كانت هناك مشكلتان منفصلتان، المعركة المباشرة، والمعركة طويلة المدى. وفي المعركة المباشرة، كان لزامًا على إسرائيل، أن توقف تقدم العدو وتشن هجومًا قبل أن يتسنى التدخل الدبلوماسي الأمريكي بشكل ملموس. ولقد حثثتهم على البدء بهجوم على بعض الجبهات، وقلت إننا لن نتحرك دبلوماسيًا إلا بعد نجاح ذلك (..) وفي هذه الأثناء، كنا ننظم جسرًا جويًا مدنيًا إلى إسرائيل، يبدأ فورًا، واعتقدنا أن ذلك يمكن أن يتم بسرعة كبيرة. ويتكون الجسر الجوي المدني، بموجب هذا التفويض، من إخبار شركات الطيران المدنية بإتاحة طائراتها لجسر جوي مدني، تحت إدارتها، وفي الوقت نفسه، كنا نواصل إعادة الإمداد عبر الطائرات الإسرائيلية".يردف كيسنجر، قائلا: "اتضح أن تنظيم جسر جوي مدني أكثر صعوبة. لكن على المرء أن يرى ذلك من منظور عقلاني. عندما قلت "صعب"، كان ذلك يعني 48 ساعة لتنظيمه. لذا كان الإسرائيليون على وشك شن هجوم على مرتفعات الجولان، وكانوا يناقشون عرض وقف إطلاق النار في نفس الوقت. لقد عارضت بشدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بينما كانت المعركة تسير لصالح الهجوم، وعندما أصبح من الواضح أن الجسر الجوي المدني لا يمكن تنظيمه بالسرعة، التي كنا نعتقدها في البداية، ذهبت إلى نيكسون وأخبرته أننا بحاجة إلى مستوى آخر من الجسر الجوي للتأثير على الوضع، وأننا بحاجة إلى جسر جوي عسكري. أمر نيكسون بإجراء جسر جوي فوري للإسرائيليين، وبدأنا في تنفيذه، مساء الجمعة وعلى نطاق واسع صباح السبت، واستغرق الأمر ثلاثة أيام، لتعبئة الجسر الجوي العسكري الأمريكي بالكامل".ومع رؤية إسرائيل تنهار أمام الجيشين المصري والسوري، يقول كيسنجر: "وافقنا منذ صباح يوم السبت، على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي سيتم طرحه في الأمم المتحدة، ليس من قبل الولايات المتحدة ولكن من قبل دولة أخرى، وحاولنا إقناع أستراليا ومن ثم إنجلترا بتقديم الاقتراح. لكن السادات رفض العرض لأنه ظن أنه ينتصر، وأمر فرقتين مدرعتين بعبور القناة، معتقدًا أنهما قادرتان على ذلك لأن إسرائيل لم يكن لديها تفوق جوي هناك. ومع ذلك، بمجرد أن أصبحت خارج نطاق المدفعية والأسلحة السوفيتية المضادة للطائرات، أصبحت معرضة بشدة للقوات الجوية الإسرائيلية، وخسر السادات عدة مئات من الدبابات في معركة الأحد تلك".وتابع: "كان ذلك عندما تحولت المعركة وعبرت القوات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، على ما أعتقد، قناة السويس. لم يكن هناك أي تأخير في البداية، بل بدأ من الليلة الأولى. ولم يكن من المتصور قبل الحرب أن تحتاج إسرائيل إلى جسر جوي عندما تبدأ الحرب".وأردف، بالقول:"بدأ التغيير في خريطة المعركة ملحوظًا بعد الهجوم المضاد في الجولان، وتراجع القوات السورية إلى مسافة 40 كيلومترًا من دمشق. وطالبت سوريا مصر بزيادة القتال في الجنوب من أجل تخفيف الضغط في الجولان. لقد حاول المصريون وفشلوا. ثم جاء عبور القناة ومحاصرة الجيش الثالث المصري. لقد دعاني السادات لزيارة موسكو. في ذلك الوقت كانت القوات الإسرائيلية قد عبرت قناة السويس بالفعل، وعندما وصلت إلى هناك أصررت على وقف فوري لإطلاق النار. منذ أن طلبت من بريجنيف وقف إطلاق النار حتى تنفيذه كانت هناك 48 ساعة أخرى، ما أدى إلى تحسين وضع إسرائيل في ساحة المعركة".

https://sputnikarabic.ae/20191009/بالفيديو-يذاع-للمرة-الأولى-كيف-تلقى-الإسرائيليون-خبر-حرب-أكتوبر-73-1043103528.html

https://sputnikarabic.ae/20230920/تعليقا-على-مرور-50-عاما-على-حرب-أكتوبر--وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-لم-نتعلم-من-أخطائنا-1081238588.html

https://sputnikarabic.ae/20230402/في-ذكرى-حرب-الـ-10-من-رمضان-مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2023-1075445247.html

https://sputnikarabic.ae/20221005/49-عاما-على-حرب-أكتوبر-قدرات-الجيش-المصري-في-2022-1068643416.html

https://sputnikarabic.ae/20191010/الكشف-عن-أكثر-ما-كان-يخشاه-موشيه-دايان-خلال-حرب-أكتوبر-73-1043116446.html

https://sputnikarabic.ae/20201212/وثيقة-عبرية-مصر-استخدمت-جو-بايدن-لخداع-إسرائيل-قبيل-حرب-أكتوبر-73-1047486929.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, أخبار سوريا اليوم, حرب أكتوبر 1973, حرب أكتوبر, العالم العربي, أخبار العالم الآن